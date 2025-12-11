快訊

不忍太多人受害 柯文哲批賴總統「比小英糟糕」：別把司法當政治工具

保暖衣物準備好！周末大陸冷氣團強襲台灣 「體感低溫僅7度」

外送員專法禁止「疊單」 Uber執行長：每單外送費平均將上漲20元

批賴清德把司法當政治工具 柯文哲：你比小英還糟糕！

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲涉貪汙等案，台北地院今天開庭證據提示一整天。庭後柯表示，他很難過為了要打柯文哲一個人，傷害太多無辜的人，政治鬥爭不應該變成這樣，他忍不住要講賴清德「不要把司法當政治工具」、「你比小英還糟糕！」

柯文哲表示，本案有3400項證據，現在案子超過1年，他都還沒讀超過1000項，龐大資料沒辦法處理。

柯說，所有被告都否認犯罪，只有台北市前副市長彭振聲說整個案子他是最悲慘的，彭說已家破人亡不想再講了，就是他最難過的地方。柯說「其實你們要對付的是柯文哲一個，為什麼要傷害這麼多人？」

柯表示，從檢察官聲請搜索票開始，法官也沒有很多時間去看，法官只是聽檢察官的片面之詞核票，一般來講，法官都會同意核發，且當時聲請搜索的理由，後來在起訴書中幾乎沒有出現「這叫騙票」，拿搜索票到處去搜手機、沒收電腦，再從裡面找資料。

柯表示，這個案子不是押人取供，是押人「補供」，他跟法官說自己算是很耐關，一般被關1年的，叫他講什麼就講什麼。

柯說，檢察官利用搜索票去抄人家，再從手機、電腦裡編故事，現在檢察官也用同樣的手法對付黃國昌；柯說，他有跟黃講說不要吹牛，黃說「D槽是滿的」檢察官就會有興趣、就找個理由去抄，再把電腦沒收從裡面找資料與編故事。

柯文哲說，時間久了所有真相慢慢都會出來，司法是國家最後一道防線，不可以變成政治工具，應當被人民信任，大罷免大失敗「32比0」檢察官就是最重要的因素，不過，倒也不是一天就可以改變這個國家，希望在他的案子之後真相慢慢會出來。

賴清德總統。本報資料照片
賴清德總統。本報資料照片
柯文哲今天出庭後批判「賴清德不要把司法當政治工具」、「你比小英還糟糕」。圖/記者王聖藜攝影
柯文哲今天出庭後批判「賴清德不要把司法當政治工具」、「你比小英還糟糕」。圖/記者王聖藜攝影

檢察官 柯文哲 法官

延伸閱讀

京華城案續燒！高市副市長林欽榮不滿柯文哲說法 提出嚴正駁斥

柯文哲案律師否認收賄證據：Excel檔變證據前「這2媒體」未審先判

柯文哲怒斥「被找麻煩」：天啊！台灣的司法怎麼會這樣

柯文哲不滿開庭「不直播」槓北院 高等法院今收抗告並已分案

相關新聞

柯文哲怒斥「被找麻煩」：天啊！台灣的司法怎麼會這樣

民眾黨前主席柯文哲涉京華城貪汙、政治獻金侵占、背信案進入審判尾聲，台北地方法院今天開庭進行證據提示，審判長提示供述證據時...

影／無業受「老公」招待赴泰旅遊 幫帶禮品回台被抓才知是大麻

關務署台北關與航警局安檢大隊今年10月間，於桃園國際機場第一航廈執行入境旅客託運行李X光儀檢勤務時，發現一件自泰國託運來...

全聯大火9死連串要命疏失曝 「點工」切樓板濺火星...竟認非立即危險

台中大肚全聯倉儲去年大火釀9死，檢方今依過失致死罪嫌起訴全聯公司等17人，查出承攬冷凍設備的新菱公司為趕工，以「點工」方...

柯文哲不滿開庭「不直播」槓北院 高等法院今收抗告並已分案

民眾黨前主席柯文哲涉貪案開庭，他聲請辯論程序、宣判要法庭直播，台北地院駁回，合議庭僅裁准「事後」可在司法院網站公開播送，...

影／京華城案訊後 柯文哲大罵檢方並聲援黃國昌

台北地方法院持續審理京華城相關弊案，上午傳喚台北市前市長柯文哲、副市長彭振聲、威京集團總裁沈慶京、都發局執秘邵琇珮等人出...

批賴清德把司法當政治工具 柯文哲：你比小英還糟糕！

民眾黨前主席柯文哲涉貪汙等案，台北地院今天開庭證據提示一整天。庭後柯表示，他很難過為了要打柯文哲一個人，傷害太多無辜的人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。