批賴清德把司法當政治工具 柯文哲：你比小英還糟糕！

民眾黨前主席柯文哲涉貪汙等案，台北地院今天開庭證據提示一整天。庭後柯表示，他很難過為了要打柯文哲一個人，傷害太多無辜的人，政治鬥爭不應該變成這樣，他忍不住要講賴清德「不要把司法當政治工具」、「你比小英還糟糕！」

柯文哲表示，本案有3400項證據，現在案子超過1年，他都還沒讀超過1000項，龐大資料沒辦法處理。

柯說，所有被告都否認犯罪，只有台北市前副市長彭振聲說整個案子他是最悲慘的，彭說已家破人亡不想再講了，就是他最難過的地方。柯說「其實你們要對付的是柯文哲一個，為什麼要傷害這麼多人？」

柯表示，從檢察官聲請搜索票開始，法官也沒有很多時間去看，法官只是聽檢察官的片面之詞核票，一般來講，法官都會同意核發，且當時聲請搜索的理由，後來在起訴書中幾乎沒有出現「這叫騙票」，拿搜索票到處去搜手機、沒收電腦，再從裡面找資料。

柯表示，這個案子不是押人取供，是押人「補供」，他跟法官說自己算是很耐關，一般被關1年的，叫他講什麼就講什麼。

柯說，檢察官利用搜索票去抄人家，再從手機、電腦裡編故事，現在檢察官也用同樣的手法對付黃國昌；柯說，他有跟黃講說不要吹牛，黃說「D槽是滿的」檢察官就會有興趣、就找個理由去抄，再把電腦沒收從裡面找資料與編故事。