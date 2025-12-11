快訊

校外租屋傳意外！聯合大學5學生一氧化碳中毒 校方查出關鍵原因

「江南大叔」PSY涉違反《醫療法》遭警方突襲搜查！認「代領疏失」強調正常用藥

家族內鬥？陸書畫家范曾與小50歲嫩妻喜得獨子 宣布與前妻子女斷絕關係

京華城案續燒！高市副市長林欽榮不滿柯文哲說法 提出嚴正駁斥

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

台北市京華城案進入一審決戰期，台北地院今天進行言詞辯論，高雄市副市長林欽榮不滿遭指控配合檢方「入罪於被告」，下午透過高市府發新聞稿表達嚴正駁斥，強調將採取必要法律行動以捍衛名譽。

台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案今天開庭，柯文哲認為時任都委會主委的高雄市副市長林欽榮及監委蘇麗瓊是可疑證人，並指林欽榮「講的跟做的完全不同」，稱用24條申請容積獎勵犯法，但出庭回去高雄10天馬上修改高雄市的施行細則。律師更指林欽榮配合檢方「入罪於被告」。

林欽榮指出，針對台北地院今日傳喚柯文哲、沈慶京兩被告到庭提示證據，誣指他配合檢方「入罪於被告」，充滿情緒用語，並捏造諸多不實指控，予以嚴正駁斥，且將採取必要法律行動捍衛名譽。

高市副市長林欽榮發出聲明，不滿被柯陣營指稱他配合檢方「入罪於被告」，內容捏造諸多不實指控。圖／取自林欽榮臉書
高市副市長林欽榮發出聲明，不滿被柯陣營指稱他配合檢方「入罪於被告」，內容捏造諸多不實指控。圖／取自林欽榮臉書

林欽榮 柯文哲 高雄市

延伸閱讀

柯文哲案律師否認收賄證據：Excel檔變證據前「這2媒體」未審先判

柯文哲怒斥「被找麻煩」：天啊！台灣的司法怎麼會這樣

柯文哲不滿開庭「不直播」槓北院 高等法院今收抗告並已分案

涉貪案最後陳述「大戲」不播送 柯文哲質疑審判長：哪有做半套的？

相關新聞

柯文哲怒斥「被找麻煩」：天啊！台灣的司法怎麼會這樣

民眾黨前主席柯文哲涉京華城貪汙、政治獻金侵占、背信案進入審判尾聲，台北地方法院今天開庭進行證據提示，審判長提示供述證據時...

影／無業受「老公」招待赴泰旅遊 幫帶禮品回台被抓才知是大麻

關務署台北關與航警局安檢大隊今年10月間，於桃園國際機場第一航廈執行入境旅客託運行李X光儀檢勤務時，發現一件自泰國託運來...

全聯大火9死連串要命疏失曝 「點工」切樓板濺火星...竟認非立即危險

台中大肚全聯倉儲去年大火釀9死，檢方今依過失致死罪嫌起訴全聯公司等17人，查出承攬冷凍設備的新菱公司為趕工，以「點工」方...

柯文哲不滿開庭「不直播」槓北院 高等法院今收抗告並已分案

民眾黨前主席柯文哲涉貪案開庭，他聲請辯論程序、宣判要法庭直播，台北地院駁回，合議庭僅裁准「事後」可在司法院網站公開播送，...

京華城案續燒！高市副市長林欽榮不滿柯文哲說法 提出嚴正駁斥

台北市京華城案進入一審決戰期，台北地院今天進行言詞辯論，高雄市副市長林欽榮不滿遭指控配合檢方「入罪於被告」，下午透過高市...

倉儲大火奪9命！台中勞檢處認「全聯非雇主」沒刑責 檢方不採信仍起訴

台中大肚全聯倉儲去年大火釀9死，根據台中市勞動檢查處出具的重大職業災害檢查報告書，認定全聯為業者，非雇主而無刑責；但台中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。