京華城案續燒！高市副市長林欽榮不滿柯文哲說法 提出嚴正駁斥
台北市京華城案進入一審決戰期，台北地院今天進行言詞辯論，高雄市副市長林欽榮不滿遭指控配合檢方「入罪於被告」，下午透過高市府發新聞稿表達嚴正駁斥，強調將採取必要法律行動以捍衛名譽。
台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案今天開庭，柯文哲認為時任都委會主委的高雄市副市長林欽榮及監委蘇麗瓊是可疑證人，並指林欽榮「講的跟做的完全不同」，稱用24條申請容積獎勵犯法，但出庭回去高雄10天馬上修改高雄市的施行細則。律師更指林欽榮配合檢方「入罪於被告」。
林欽榮指出，針對台北地院今日傳喚柯文哲、沈慶京兩被告到庭提示證據，誣指他配合檢方「入罪於被告」，充滿情緒用語，並捏造諸多不實指控，予以嚴正駁斥，且將採取必要法律行動捍衛名譽。
