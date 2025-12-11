柯文哲案律師否認收賄證據：Excel檔變證據前「這2媒體」未審先判

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城貪汙、政治獻金侵占、背信案進入審判尾聲，台北地方法院今天開庭證據提示，有關檢方指控柯收賄1500萬元證據來源扣案A1─37硬碟，柯的律師蕭奕弘主張，檢方蒐證違反數位證據保全程序，硬碟內證據無證據能力。

蕭奕弘表示，扣案硬碟內的數位證據有易修改性，檢方處置違反行政院函頒的相關規定，攫取的證據還應考量雜湊質等因素，並且保證沒有遭篡改才有證據能力。

蕭奕弘說，檢調廉2024年8月30日搜索柯文哲扣押硬碟，9月11日才製作成映像檔證據，中間經過12天的「空窗期」，在12天內，已有媒體未審先判；蕭說，9月6日時三立、鏡週刊在映像檔證據製作完成的前5天，2家媒體就知道證據的詳情，因此，說明硬碟裡的資訊早已被不明人士接觸、讀取、外洩。

蕭奕弘表示，硬碟扣案後證據監管的過程沒有交接紀錄，映像檔證據有被增、刪的可能，且硬碟內工作簿Excel檔的記載者也與事實不符，檢方處理證據違反證據保全程序，應排除證據能力，另相關衍生的證據也應該排除。

威京集團主席沈慶京的律師徐履冰說，就硬碟出處檢方有不同說法，經勘驗實體，其上也無任何封緘作為，查扣證物的過程並不能確保未被汙染。

公訴檢察官回應表示，A1─37硬碟內檔案是在2024年8月30日搜索時發現，且於聲押柯文哲的羈押庭內也提示過證據，硬碟內的證據具備證據能力。

台北地院審理今天京華城案，民眾黨前主席柯文哲出庭。記者胡經周／攝影
台北地院審理今天京華城案，民眾黨前主席柯文哲出庭。記者胡經周／攝影

