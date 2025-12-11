柯文哲怒斥「被找麻煩」：天啊！台灣的司法怎麼會這樣

民眾黨前主席柯文哲涉京華城貪汙、政治獻金侵占、背信案進入審判尾聲，台北地方法院今天開庭進行證據提示，審判長提示供述證據時，柯怒斥「被找麻煩」，表示認罪的人只為求自保，並嘆「天啊！台灣的司法怎麼會搞成這樣？」

柯文哲表示，審判長曾說過「司法很脆弱」，但有沒有想過普通百姓碰到國家機器是否更加脆弱？今天他要問公訴檢察官「你們真的要跟偵查檢察官林俊言綁在一起嗎？」

柯文哲說，這個案子有「4個認罪的被告、2個可疑的證人」，鼎越開發前董事長朱亞虎涉行賄但不是朱出的錢，朱是被檢察官威嚇到認罪，威京集團法務經理陳俊源不是決定的人、也不是出錢的人，陳第5次出偵查庭會認罪，是為了生活，才會罰錢換緩起訴。

柯說，都委會前執秘邵琇珮很優秀，他是邵女的長官，但檢察官說她有罪，她也不知道自己哪裡做錯了就認罪，邵女是為保住公務員資歷而苟延殘喘；柯說，檢方後來提出資料逼死前副市長彭振聲的妻子，彭也自認沒有犯法。

柯說，司法要找柯文哲的麻煩，認罪的4個人只是為求自保「天啊！台灣的司法怎麼會搞成這樣？」

柯文哲說，還有2個可疑的證人，一是台北市前副市長林欽榮作證說，訴訟中不可以辦理容率陳情案，不過，林的證詞與林自己的做法不一樣，他當市長時從沒聽過「訴訟中不可碰陳情案」的事，凡走過必留下痕跡，林欽榮作證後的10天，自己也在高雄市修改都市細部計畫換容獎，因此「林欽榮在法庭作證說謊！」

柯還說，另一個證人是台北市政府前秘書長蘇麗瓊，蘇沒有能力也看不懂容積率，更不可能了解監察院的糾正案，指蘇麗瓊、林欽榮都有特定的政治立場。