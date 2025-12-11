快訊

影／無業受「老公」招待赴泰旅遊 幫帶禮品回台被抓才知是大麻

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導

關務署台北關與航警局安檢大隊今年10月間，於桃園國際機場第一航廈執行入境旅客託運行李X光儀檢勤務時，發現一件自泰國託運來台之行李X光顯像有異，開箱查驗後發現竟夾藏30餘包第二級毒品大麻花，重16.22公斤，市值約新台幣3千萬元。企圖藏毒闖關的50歲我國籍吳姓女子落網後，辯稱是「老公」送的禮物，並不知道是毒品，警訊後依違反毒品危害防制條例移送桃檢偵辦。

航空警察局刑事警察大隊偵二隊隊長陳博全表示，吳女被捕後向警方供稱自己沒有工作，因在社群軟體認識一名男性進而談起網戀，該男子以見面名義並提供國外工作機會為理由，提供機票旅宿邀吳女赴泰國曼谷，後續又稱因為工作無法見面，但委託吳女帶伴手禮給台灣客戶且事成後願提供一定報酬，沒想到卻是幫忙運毒回台。

陳博全指出，吳女雖辯稱不知情，但航警局調查後依違反毒品危害防制條例移送桃園地方檢察署偵辦，並於11月中旬起訴。由於近期也有發生類似案件，不排除有販毒集團專門利用愛情包裝欺騙女子運毒，將持續追查幕後集團及在台接應共犯，提醒民眾，運輸第二級毒品可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，航警局呼籲國人警惕網路交友的詐騙陷阱，以免淪為毒梟犯罪工具。

關務署台北關與航警局安檢大隊查獲之第二級毒品大麻花，重16.22公斤，市值約新台幣3千萬元。圖／航警局提供
吳姓女子企圖藏毒闖關，警訊後依違反毒品危害防制條例移送桃檢偵辦。圖／航警局提供
我國籍吳姓女子辯稱受「老公」委託帶伴手禮返台，落網才知道是毒品，警訊後依違反毒品危害防制條例移送桃檢偵辦。圖／航警局提供
毒品 託運

