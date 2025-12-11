全聯大火9死連串要命疏失曝 「點工」切樓板濺火星...竟認非立即危險

台中大肚全聯倉儲去年大火釀9死，檢方今依過失致死罪嫌起訴全聯公司等17人，查出承攬冷凍設備的新菱公司為趕工，以「點工」方式臨時要2名工人切割樓地板，全聯聘的第三方安衛人員見工人沒使用防火毯、火星噴濺，竟認為「非嚴重立即危險」，一連串要命疏失才釀慘劇。

台中地檢署起訴指出，全聯因大肚廠區生鮮作業量大增，規畫擴建「大肚生鮮二廠」，2022年1月由全聯為起造人，互益為承造人承攬結構體營造工程，而冷凍倉儲設備發包給新菱公司，其餘工程平行發包各廠商，彼此間溝通協調，實際全由全聯工程科技部統籌。

2024年12月19日上午新菱公司為趕工，由陳姓監工即主任工程師在未申請動火許可下，指示下包商紋禕公司許姓負責人派陳姓、黃姓員工在管道間使用氧乙炔切割樓板，並僅由新菱的高姓工程師撿工地內的矽酸鈣板、木板，予以拼接覆蓋，充作安全防護措施。

檢方發現，陳、黃切割樓地板過程時，也未依規定使用防火毯遮擋火星，僅用簡易板材遮蔽，經現場安衛巡檢的林姓、楊姓人員發現，2人卻也疏未要求其等立即停止、命改善，才導致高溫火星沿管道間縫隙掉落引燃，最終大火釀7名本國人、2名越南籍移工葬生火窟。

檢方訊時，紋禕公司許姓負責人說，新菱派駐工地的藍姓副理、陳姓監工兼主任工程師均未告知他地下1樓有PS板，並坦言「若知道鋪滿PS板，他就不會接這個工作。」許表示，陳當天以「點工」方式臨時要他出2個人切割樓地板，並非他們原本施作項目。

紋禕的陳姓工人也說，和黃姓同事臨時被點工叫去切樓地板，一早8點半自5樓頂樓開始切，他和黃輪流在下一樓層監火，但其他樓層無人監火，切割時也沒用防火毯，而是以矽酸鈣板遮擋火星，安衛巡檢人員雖發現警告但沒要求停工，他就再撿一些板子遮縫隙。

黃姓工人說，切割到一半經陳告知聞到燒焦味，一起去1樓管道看到煙越來越濃，再往地下室就看到疑似火光，有拿滅火器對著管道噴但無效，實在沒辦法就跑出去了。

受雇全聯的林姓安衛巡檢員稱，發現工人切割時有質疑「怎麼沒帶防火毯，火星一直掉」，但對方沒有回答，他就拍照紀錄，並辯稱「當下判斷這非嚴重立即發生危險的事」，因在5樓切，樓層高又有監火員以矽酸鈣板遮擋，才會警告完就離開。