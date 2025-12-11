快訊

柯文哲不滿開庭「不直播」槓北院 高等法院今收抗告並已分案

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲涉貪案開庭，他聲請辯論程序、宣判要法庭直播，台北地院駁回，合議庭僅裁准「事後」可在司法院網站公開播送，柯文哲不服，12月10日抗告，台灣高等法院今天下午收到書狀，已完成分案。

高院抗告案合議庭由審判長鄭水銓、陪席法官黃美文、受命法官吳玟儒組成，何時作出裁定由合議庭決定。除柯文哲外，威京總部集團主席沈慶京、精華會計師事務所主持人端木正也聲請法庭直播。

民眾黨立院黨團提「法院組織法」部分條文修正草案，推動「法庭直播」，今年6月於立法院會三讀通過，根據三讀條文規定，法律審（最高法院、大法庭）採「原則公開、例外不公開」，在事實審（高等法院、地方法院）則採「原則不公開、例外公開」等方式公開播送。司法院副秘書長王梅英上月在立法院備詢時，以印度刑事案件為例，指因短影片濫用，今年9月已停止，法庭直播應謹慎。

柯文哲認為，京華城、政治獻金等案件審理至今，交互詰問已實施完畢、並進入言詞辯論程序，再無法庭錄音錄影公開播送實施辦法總說明所稱的「外洩隱私致難以回復損害之事由存在」，決定依法院組織法第90條第4項前段提出抗告，請求高院撤銷原裁定，並裁定准予於本案辯論、 宣判程序進行時「同步」公開播送。

柯文哲抗告指新修正的法院組織法是法院「得」依聲請或依職權以「適當」方式實施公開播送，也就是說，法院若認為「同步」「即時」直播適當，即得裁定以「同步」、「即時」直播的方式公開播送，法律並未禁止同步即時公開播送。司法院將母法但書所稱的「公開播送」一律限縮為裁判宣示或公告「後」的「事後」播送，直接剝奪法律賦與法院就個案審酌決定何謂「適當」公開播送的權限，已達架空母法的程度，且不無違反大法官釋字第530、653、371號解釋揭示的「審判獨立不受司法行政干涉」的原則。

民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
