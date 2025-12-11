吸毒開車載通緝犯林口趴趴走 拒檢逃入死巷遭逮狼狽遭逮畫面曝

新北市林口警昨晚9時許攔查1輛轎車時，駕駛拒檢逃逸在林口市區亂竄擦撞1輛轎車。警方最後將車輛攔下逮捕車上4人，發現副駕31歲趙男是詐欺通緝犯，37歲駕駛陳男且唾液快篩陽性，車上還有毒品，詢後將全案依毒品、公共危險等罪嫌送辦，趙男所涉詐欺通緝解送歸案。

據了解，涉嫌毒駕的37歲陳姓男子，昨天晚間9時許開車載31歲友人趙男、36歲劉男及35歲陳女，行經林口區仁愛路正在停等紅綠燈時。林口警巡邏經過發現該車形跡可疑，立即上前要求駕駛陳男下車受檢。

不料陳男竟拒檢還加速往泰山方向逃逸，警方立即通報攔截圍捕，陳男在林口市區四處亂竄，行經忠孝路時還擦撞1輛轎車，導致該車乘客肩頸擦挫傷。陳男最後開進麗園二街1條死巷，被趕來的警方包圍，最後才乖乖下車。

警方清查身分時發現坐在副駕的趙男是詐欺通緝犯，並在車上查獲7包安非他命、依托咪酯喪屍煙彈4顆、煙油1瓶，當場逮捕4人。

警方對駕駛陳男進行唾液快篩，發現呈安非他命、依托咪酯陽性反應，詢後依毒品、公共危險（妨害公眾往來安全）等罪嫌送辦。另外陳男涉犯公共危險（毒駕）部分當場製單並移置保管車輛，並依道路交通管理處罰條例第35條開罰，依法可處3萬元以上，12萬元以下罰款。趙男則解送歸案。