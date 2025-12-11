快訊

10款LINE免費貼圖來了！這系列有小S「聽不見」表情、另一款終身免費

裝修公司得標5.9億火藥軍購案 福麥背景遭起底…地方低調經營引關注

台積電填息跳水…三大法人又轉賣超192億元 31勇士逆風漲停

聽新聞
0:00 / 0:00

全聯倉儲大火水電工父子罹難 家屬怒揭「賠償金對折再扣保險」拒和解

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中大肚全聯倉儲2024年12月19日大火釀9死8傷慘劇，台中地檢署今依過失致死等罪嫌起訴全聯3法人、全聯施姓特助等14人。對此，罹難的廖姓水電工頭父子家屬質疑，包商根本是草菅人命，對於理賠毫無誠意，理賠金對折還扣保險金，「大公司太欺負人」，猶如多度在傷口上灑鹽，家屬堅持不跟包商新菱和解。

全聯大火案，51歲廖姓水電工頭帶著27歲兒子，與郭男、徐男等5人工組在3樓夾層中施工，逃生不及，全數罹難。

廖姓工頭的姐姐說，至今快一年，八旬的媽媽至今還很難過，走不出喪子、喪孫的痛苦。包商動火前沒做好防護害命，根本是草菅人命，對於賠償更是一拖再拖，毫無誠意可言。

廖姓工頭的姐姐指出，弟弟是通順公司的員工，通順是新菱的下包廠商，工程承包廠商態度消極，家屬苦等逾半年，都未獲法定賠償，直到後來火調報告出爐後，確認肇責，新菱公司才談和解金額，家屬要求每人1500萬元，結果被打對折，然後通順為每名員工保險300萬元也要從中扣除，等於新菱只願意給450萬元，家屬完全沒感受到廠商的誠意。

廖姓工頭的姐姐認為，「大公司的做法實在是太欺負人」，猶如多度在家屬傷口上灑鹽，不但理賠金對折，連原本就要給家屬的保險金還內含，家屬堅持不跟包商新菱和解。

大肚全聯倉儲2024年12月19日大火，釀9死8傷慘劇。圖／報系資料照
大肚全聯倉儲2024年12月19日大火，釀9死8傷慘劇。圖／報系資料照

姐姐 保險 水電

延伸閱讀

全聯大火9死 工人動火前不知底下鋪滿PS板「若知道就不接了」

台中倉儲大火起訴 全聯聲明：深感沉痛並負責任面對司法調查

全聯倉儲大火9死...包商為趕工竟違規「動火」 工人曝險境釀慘劇

台中全聯倉儲施工大火釀9死8傷 全聯、特助及承包公司今起訴

相關新聞

柯文哲怒斥「被找麻煩」：天啊！台灣的司法怎麼會這樣

民眾黨前主席柯文哲涉京華城貪汙、政治獻金侵占、背信案進入審判尾聲，台北地方法院今天開庭進行證據提示，審判長提示供述證據時...

影／無業受「老公」招待赴泰旅遊 幫帶禮品回台被抓才知是大麻

關務署台北關與航警局安檢大隊今年10月間，於桃園國際機場第一航廈執行入境旅客託運行李X光儀檢勤務時，發現一件自泰國託運來...

全聯大火9死連串要命疏失曝 「點工」切樓板濺火星...竟認非立即危險

台中大肚全聯倉儲去年大火釀9死，檢方今依過失致死罪嫌起訴全聯公司等17人，查出承攬冷凍設備的新菱公司為趕工，以「點工」方...

柯文哲不滿開庭「不直播」槓北院 高等法院今收抗告並已分案

民眾黨前主席柯文哲涉貪案開庭，他聲請辯論程序、宣判要法庭直播，台北地院駁回，合議庭僅裁准「事後」可在司法院網站公開播送，...

柯文哲案律師否認收賄證據：Excel檔變證據前「這2媒體」未審先判

民眾黨前主席柯文哲涉京華城貪汙、政治獻金侵占、背信案進入審判尾聲，台北地方法院今天開庭證據提示，有關檢方指控柯收賄150...

吸毒開車載通緝犯林口趴趴走 拒檢逃入死巷遭逮狼狽遭逮畫面曝

新北市林口警昨晚9時許攔查1輛轎車時，駕駛拒檢逃逸在林口市區亂竄擦撞1輛轎車。警方最後將車輛攔下逮捕車上4人，發現副駕3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。