全聯大火9死 工人動火前不知底下鋪滿PS板「若知道就不接了」

台中大肚全聯倉儲去年施工大火釀9死，台中地檢署今依過失致死罪嫌起訴全聯公司等17人，查出承包廠商新菱公司為趕工，陳姓監工未申請動火就命工人切割樓地板才釀災；有工人證稱，根本不知底下鋪滿易燃的PS板，坦言「若知道就不接了。」

中檢起訴指出，全聯因原有肚廠區生鮮作業量大增，規畫於一旁擴建「大肚生鮮二廠」，2022年1月由全聯為起造人，互益為承造人承攬結構體營造工程，而冷凍倉儲設備發包給新菱公司，其餘工程平行發包各廠商，彼此間溝通協調，實際全由全聯工程科技部統籌。

檢方指出，施姓男子是全聯公司特助，位階僅次董事長、總經理，並兼任工程科技部最高主管，並與該部門的唐姓副理、朱姓專員等，負責大肚生鮮二廠工程。

檢方發現，工程2024年10月16日會議發現新菱施工進度落後，唐要其提出趕工計畫，事後施也指示各廠商配合「未來進度以新菱為主」、「各節點以新菱時間為主」。

12月5日新菱於地下1樓鋪設保溫用的「PS板（聚苯乙烯泡沫塑料）」，但上方有6根空調冷水管貫穿樓層，周邊配管時又需使用乙炔切割機，動火切割樓地板位置又在高度易燃的PS板正上方，火星極可能透過管道孔洞縫隙掉落引燃。

檢方說，全聯、互益身為「雇主」，依職業安全衛生法第6條第1項第11款「雇主對於防止火災引起之危害應有符合規定之必要安全衛生設備及措施」，施等應注意督導廠商，在PS板灌漿前，嚴禁所有人使用明火，且非一昧以新菱施工項目優先。

檢方查出，12日19日早上新菱為趕工，現場的藍姓副理未申請動火許可，以「點工」方式要下游廠商黃姓、陳姓工人持乙炔切割機切樓地板，周邊也沒使用防火毯；而負責安衛巡檢的林姓、楊姓人員發現後，僅以口頭警告就離去，沒有立即命停工。

檢方訊時，施表示知道鋪PS板是易燃材質且將灌漿，包商應向第三方安衛人員申請許可才能動火；朱也說，施工人員必須服從第三方安衛人員管理，否則全聯花錢請安衛人員就沒有用了。