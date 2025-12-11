聽新聞
台中倉儲大火起訴 全聯聲明：深感沉痛並負責任面對司法調查
台中大肚全聯倉儲去年12月19日大火釀9死8傷慘劇，台中地檢署偵辦近1年終偵查終結，今天依過失致死等罪嫌起訴全聯公司、互益營造，及新菱公司等3名法人，以及全聯公司僅次董事長職位的施姓特助等14人。對此，全聯公司今聲明，要再次向罹難者致上最深切的哀悼，並向受傷者與家屬表達誠摯關懷。對於起訴結果，深感沉痛，並將秉持負責任態度面對後續司法調查；相關被告也會給予必要的協助。
全聯說，案件發生時，建築物仍處於施工階段，尚未完成驗收及移交，現場之施工管理、安全維護與工班協調由承攬廠商新菱公司及互益公司負責。自事故發生後，該公司即全力配合司法調查，後續亦持續要求新菱公司及互益公司依法妥適處理所屬家屬權益相關事宜。未來，將配合司法調查以釐清事實，並持續強化承攬管理與工安相關流程，以及對承包廠商的工安要求，避免類似憾事再次發生。
全聯說，他們再次向罹難者與家屬致上最深的哀悼，將持續關注相關需求，在法令與權責範圍內提供必要協助。
