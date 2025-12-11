影／富二代虐殺女友關10年獲假釋 涉當街持槍毆胞弟被逮

快訊

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市警方日前處理一起親兄弟糾紛案件，自稱「香水達人」富二代宋姓男子17年前因虐殺女友遭判刑15年三審定讞，關10年獲假釋，日前在新北市樹林區涉嫌持槍當街毆弟後被逮，警詢後依依傷害、恐嚇等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市樹林區宋姓兄弟今年11月因故發生口角爭執，宋姓弟弟（43歲）指稱，曾自詡為「香水達人」、上節目談論氣味藝術的哥哥宋男（49歲）今年11月24日晚上7時許，在樹林老家嫌持疑似槍枝作勢恐嚇，雙方進而爆發肢體衝突。

宋弟不滿遭哥哥恐嚇且打傷，11月26日前往山佳派出所報案，指稱其兄涉嫌持有槍枝逞凶。樹林警方依傷害、恐嚇及家暴等相關程序受理此案，並根據宋弟供述進行訪查蒐證、調閱監視器畫面確認宋哥行蹤。

樹林警方進一步溯源，本月6日再次通知宋弟完成比對指證筆錄確認宋哥涉曾持疑似槍枝揮舞且隨後將其藏放車內。警方向新北地院聲請搜索票，獲准後於本月8日晚間持搜索票前往宋哥所駕跑車及住處執行搜索，在車內查扣2把辣椒槍及手機1支等相關證物。

據了解，宋哥出身樹林地方仕紳家庭，自小家境優渥，曾開設通訊器材行與模型店，有毒品、槍砲及恐嚇等多項前科，卻仍能以香水專家之姿現身電視節目，形象斯文、談吐從容。

2008年10月，宋哥假冒刑警出示偽造證件，聲稱能協助戒除黃姓女友戒除毒癮，黃女信以為真，搬入宋位於樹林大安路住所，但該處其實是宋哥與來自中國大陸的陳姓女友同居處所，3人展開一段扭曲的「3P性虐關係」，黃女最終因身上佈滿香菸燙傷、頭髮凌亂剃除、臀部潰爛，嚴重受虐送醫搶救不治。

當時檢方以宋哥施虐情節惡劣、毫無悔意，向法院具體求處死刑，但上訴二審後法官認為因他有打119求救，認定他並沒有殺人故意，改判15年徒刑，最後三審定讞。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

自稱「香水達人」富二代宋姓男子17年前因虐殺女友遭判刑15年定讞，關10年獲假釋，日前在新北市樹林區涉嫌持槍毆弟後被逮，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
自稱「香水達人」富二代宋姓男子17年前因虐殺女友遭判刑15年定讞，關10年獲假釋，日前在新北市樹林區涉嫌持槍毆弟後被逮，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
自稱「香水達人」富二代宋姓男子17年前因虐殺女友遭判刑15年定讞，關10年獲假釋，日前在新北市樹林區涉嫌持槍毆弟後被逮，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
自稱「香水達人」富二代宋姓男子17年前因虐殺女友遭判刑15年定讞，關10年獲假釋，日前在新北市樹林區涉嫌持槍毆弟後被逮，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
自稱「香水達人」富二代宋姓男子17年前因虐殺女友遭判刑15年定讞，關10年獲假釋，日前在新北市樹林區涉嫌持槍當街毆弟後被逮，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
自稱「香水達人」富二代宋姓男子17年前因虐殺女友遭判刑15年定讞，關10年獲假釋，日前在新北市樹林區涉嫌持槍當街毆弟後被逮，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝

