辯論庭不准「直播」柯文哲向司法喊話：你們到底在怕什麼？

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城貪汙、政治獻金侵占、背信案進入審判尾聲，台北地方法院今天開庭進行證據提示，傳喚柯文哲共11名被告出庭；柯開庭前對聲請法庭直播受挫向司法喊話，「你們到底在怕什麼，有什麼不敢讓大家知道的？」

柯文哲表示，今天是司法史上重要的一天，不僅關係到他個人，也關係到台北市政發展，更關係到台北市政府公務員的尊嚴。

柯文哲表示，司法是國家最後一道防線，司法不能成為當權者的統治工具，特別是司法不可以勾結媒體淪為政治打手，變成迫害人民的工具。

柯文哲說，本來今天可以利用法庭直播的機會，向社會大眾公開說明，結果變成事後的紀錄片；柯說，他內心坦蕩，希望真相可以水落石出，他希望法庭直播讓社會大眾知道到底發生什麼事，「結果你們到底在怕什麼，有什麼不敢讓大家知道的？」

柯文哲，不能法庭直播司法到底在怕什麼？即使如此，他還是會在法庭上為自己的清白、為公務員的尊嚴、為台灣的公平正義奮戰到底。

柯文哲日前聲請法庭直播，包括辯論程序及宣判程序，不過，合議庭僅裁准「事後」在司法院網站公開播送，柯昨天已提抗告， 是否直播台灣高等法院分案審理中。

民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

司法院 柯文哲 直播

