不是第一次殺人！高雄男殺害檳榔攤老闆娘 晚間遭羈押
高雄市鳳山區光遠路一處檳榔攤今天上午發生老闆娘遭人持刀殺害命案，犯嫌呂姓男子疑似與死者王姓婦人有債務糾紛憤而行凶，不顧王姓婦人求饒，刺殺王婦胸、背及肩部，手段凶殘，檢方訊後向法院聲請羈押，晚間高雄地院法官裁定准押。
據了解，呂男已非第一次犯下如此刑案，過去他就曾因感情糾紛，在2015年與另名男子發生衝突，到對方家樓下堵人，並持長刀尋仇朝對方揮砍，造成該名被害男子頸部深部撕裂傷、頭部外傷併顱內出血、顏面撕裂傷及多處擦傷，甚至他還拿殺蟲劑朝對方嘴裡猛灌，試圖將被害男子殺害，遭依殺人未遂判刑5年6月。
沒想到今天上午7時許，呂男再次持刀殺人，且這次直接鬧出人命，跑到鳳山區光遠路的檳榔攤向王姓婦人討債，雙方爭執過程中，呂男抽出水果刀，朝王婦的胸、背及肩部刺殺。
王婦被刺中第一刀後還有意識，當場倒地在地上掙扎呼救，過程中還求饒，但呂男殺紅眼，不斷叫囂「把錢拿出來」，直到婦人倒臥血泊送醫不治。
呂男犯案後聲稱，王婦的兒子多年前向他借3萬元當保釋金，後來又借3萬元遲未還錢，因找不到王婦的兒子，才找去王婦的檳榔攤要錢。檢警將呂男逮捕後依殺人罪移送並立即聲押，今天晚間經高雄地院法官提前開庭，裁定准羈押。
