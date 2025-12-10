海派私房菜餐廳被砸 落網三環幫黃男推託「被叫到現場，什麼都不知」
台北市大安區知名的海派私房菜餐廳，今天凌晨3時許遭5名蒙面男子砸店，店面窗戶都被砸毀，還被潑紅漆警告；轄區大安警分局發現，砸店前一輛白色賓士停在店門口，疑為探勘地形，車輛離開後另一輛車到場，下來5人砸店，警方已帶回駕駛賓士的黃姓男子及其潘姓女友，並查緝另外在逃5人。
開賓士被逮的31歲黃姓男子及其潘姓女友，疑探勘地形後逃到新北市五股一間汽車旅館，打算以旅館當成斷點，將賓士停在旅館準備搭乘計程車離去，不過警方動作迅速，在他們離去前攔截逮人。
黃男被逮後一開始矢口否認涉案，聲稱只是剛好將車停在門口，不過警方查獲他和與砸店共犯有聯絡，黃嫌啞口無言。據了解，黃嫌是竹東人，有新竹三環幫背景，在逃5人負責砸店；黃對共犯砸店原因不願透露，只說自己是被叫到現場，也不說出背後教唆人身分，其他在逃5人目前已掌握身分，警方漏夜追緝。
海派私房菜餐廳提供江浙上海菜與粵菜料理，原先是台北市遼寧街一家私廚餐廳，因口味精緻吸引不少人光顧；近年原本的店老闆因年紀大想要退休，但家族經營冷凍海產的陳姓二代覺得可惜，邀集友人集資入股，重新裝潢店面後，又在台北市東區巷內重新開設第二家分店，並引進新鮮活體的海鮮食材當新特色，並由五星級飯店餐廳主廚擔任行政總主廚。
海派私房菜餐廳吸引不少藝人及政商名流光顧，連韓國實境節目黑白大廚的主廚鄭智善也曾上門品嚐；海派私房菜餐廳被砸後，透過律師澄清，餐廳營運一切正常，也沒有消費及財務糾紛。
外界傳言，餐廳被砸是因餐廳其中一名股東與人發生財務糾紛，因此被人尋仇，但警方表示目前還無法確定原因，將等共犯全數落網後釐清。
今天凌晨3時許，台北市東區海派餐廳遭蒙面男子持棍棒砸店、潑漆，警方發現嫌犯先是開一輛白色賓士到場勘驗地形，隨後5名男子搭乘紅色車輛，到海派私房菜餐廳砸店，店面玻璃全被砸毀，還被潑紅漆，警告意味濃重。
