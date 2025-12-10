凌晨遭砸店仍有人在逃 北市海派私房菜發聲明：未與人有糾紛
台北市大安區「海派私房菜」今晨4時許遭數名男子砸店潑漆，警方逮回2人並持續追查中，外傳該店因股東在外糾紛遭報復等，海派私房菜傍晚透過委任律師聲明，強調該店未與人有糾紛爭議，將全力配合調查，希望外界避免散播未經查證的資訊。
海派私房菜委任定恆法律事務所聲明如下：
本店近期營運正常，沒有與任何人產生消費糾紛或其他爭議。然而本日卻遭遇不明人士蓄意破壞，造成店面設備受損並影響營運。本店已於第一時間報案，並全力配合警方調查，盼能盡速釐清真相。
本店尊重司法程序，避免對外做任何未經證實的推測。倘若警方後續查明涉及違法，本店將依法追究刑事與民事責任，以保障本店與顧客的安全與權益。
感謝警方、鄰里與顧客的協助與關心。本店已完成初步整理，預計於今日傍晚恢復營業，並同步加強安全措施，持續與警方保持聯繫，讓大家能安心前來。也請外界避免散播未經查證的資訊，並給予調查單位足夠時間處理。
