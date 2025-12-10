快訊

新北男子扮女裝毒駕載男網友上班 警一查赫見副駕也持毒

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

31歲李男今早7時許開車載網友方男去上班，行經新北市新莊區八德街停等紅燈時，新莊警發現坐在副駕的方男手持電子煙且神情慌張，搜查發現方男身上有依托咪酯毒品，詢後依毒品罪送辦。李男唾液快篩呈安非他命陽性，警方扣車並開立告發單。

新莊分局光華派出所警員今天上午7時許巡邏行經八德街時，發現31歲李男開車正在停等紅燈，坐在副駕駛座的36歲方男手持不明電子煙，見到警員後神情慌張並迅速將物品塞入外套口袋，警員見方男形跡可疑要求停車受檢。

開車的李男全身女性化裝扮，面對警方詢問時供稱與方男是網友關係，今早要載方男去土城上班，警員檢視方男隨身物品時，當場查扣2顆依托咪酯及1罐依托咪酯煙油等證物，隨後對開車的李男進行唾液快篩時發現呈安非他命陽性反應，依道路交通管理處罰條例第35條規定扣車並開立告發單，並將待驗尿結果出爐後釐清李男是否涉及毒駕。警方詢後先依毒品罪嫌將方男移送法辦。

警方對開車的李男進行唾液快篩。記者黃子騰／翻攝
警方對開車的李男進行唾液快篩。記者黃子騰／翻攝
警方要求靠邊停車受檢。記者黃子騰／翻攝
警方要求靠邊停車受檢。記者黃子騰／翻攝
警方在方男身上查獲依托咪酯煙彈及煙油。記者黃子騰／翻攝
警方在方男身上查獲依托咪酯煙彈及煙油。記者黃子騰／翻攝

