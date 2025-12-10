聽新聞
0:00 / 0:00
新北男子扮女裝毒駕載男網友上班 警一查赫見副駕也持毒
31歲李男今早7時許開車載網友方男去上班，行經新北市新莊區八德街停等紅燈時，新莊警發現坐在副駕的方男手持電子煙且神情慌張，搜查發現方男身上有依托咪酯毒品，詢後依毒品罪送辦。李男唾液快篩呈安非他命陽性，警方扣車並開立告發單。
新莊分局光華派出所警員今天上午7時許巡邏行經八德街時，發現31歲李男開車正在停等紅燈，坐在副駕駛座的36歲方男手持不明電子煙，見到警員後神情慌張並迅速將物品塞入外套口袋，警員見方男形跡可疑要求停車受檢。
開車的李男全身女性化裝扮，面對警方詢問時供稱與方男是網友關係，今早要載方男去土城上班，警員檢視方男隨身物品時，當場查扣2顆依托咪酯及1罐依托咪酯煙油等證物，隨後對開車的李男進行唾液快篩時發現呈安非他命陽性反應，依道路交通管理處罰條例第35條規定扣車並開立告發單，並將待驗尿結果出爐後釐清李男是否涉及毒駕。警方詢後先依毒品罪嫌將方男移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言