高雄檳榔攤闆娘遇刺癱軟跪地呼叫「救命」 凶嫌犯案影像曝

高雄市鳳山區光遠路某檳榔攤凶殺案，呂姓男子要向檳榔攤老闆娘王姓婦人的兒子討債，涉嫌刺殺王婦致死。呂男行凶時，王婦喊救命的影像曝光。檢方今天下午相驗後，訂12月12日複驗，了解王婦致命原因。

今天上午7時許，呂姓男子到鳳山區光遠路王姓婦人的檳榔攤討債，疑因王婦不告訴他兒子去向，雙方起爭執，呂竟持自己帶去的水果刀，涉嫌刺殺王婦胸、背及肩部。

王婦大呼救命，鄰居趕出查看，開手機錄影。錄影影像顯示，王婦當時肩部受傷，地上有不少血跡，已經癱軟跪地，呼叫「救命喔」，但是呂姓男子仍拿刀一再要求她「把錢拿出來」。呂男見鄰居拍攝，還要衝去對付鄰居，鄰居躲進屋內，呂男便逃進旁邊的巷子，約20分鐘，他回檳榔攤前方看狀況，被員警發現，追到光遠路70巷逮捕呂男，依殺人罪嫌查辦。

據了解，呂姓男子聲稱王姓婦人的兒子多年前向他借3萬元當保釋金，後來又借3萬元遲未還錢，因找不到王婦的兒子，才找去王婦的檳榔攤要錢。