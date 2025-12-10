高雄檳榔攤闆娘遇害癱軟跪地 鄰居目睹凶嫌殺人還猛要錢

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市鳳山區光遠路某檳榔攤凶殺案，呂姓男子要向檳榔攤老闆娘王姓婦人的兒子討債，涉嫌刺殺王婦致死。王婦鄰居曾目睹她遭刺殺癱軟跪地，呂仍叫她拿錢出來。據了解，呂男共要索債6萬元涉嫌行凶，警方依殺人罪嫌偵辦全案。

據了解，呂姓男子（46歲）聲稱王姓婦人（68歲）的兒子因多年前向他借3萬元當保釋金，後來又借3萬元遲未還錢，因找不到王婦的兒子，才找去王婦的檳榔攤要錢。

今天上午7時許，呂姓男子到鳳山區光遠路王姓婦人的檳榔攤討債，疑因王婦不告訴他兒子去向，雙方起爭執，呂竟持自己帶去的水果刀，涉嫌刺殺王婦胸、背及肩部。

王婦大呼救命，鄰居趕出查看，發現王婦當時肩部受傷，地上有不少血跡，已經癱軟跪地，但是呂姓男子仍一再要求她「把錢拿出來」，不久王婦倒地。鄰居對呂男拍照，呂男還要衝去對付他，他躲進屋內，呂男便逃進旁邊的巷子。

警、消據報到場，發現王婦躺在檳榔攤旁大量失血，已無心跳，奄奄一息，將她送往國軍高雄總醫院急救，延醫至上午9時50分宣告不治。

呂姓男子涉嫌行凶後，竄入光遠路巷子，爬牆後繞一圈，重返檳榔攤前方的抓娃娃機店內看檳榔攤狀況。警方根據目擊者描述凶嫌穿著，在檳榔攤附近四處找人，發現他躲進抓娃娃機店，追到光遠路70巷逮捕呂男。

王婦的女兒說向警方說，哥哥已經好一段時間沒回家，不知道去向。

警方逮捕涉嫌行凶的呂姓男子（左二）。記者林保光／翻攝
警方逮捕涉嫌行凶的呂姓男子（左二）。記者林保光／翻攝
警方逮捕涉嫌行凶的呂姓男子。圖／讀者提供
警方逮捕涉嫌行凶的呂姓男子。圖／讀者提供

檳榔 抓娃娃

