高雄檳榔攤凶殺案闆娘送醫不治！男為討3萬債務 失控殺死護子媽

高雄市鳳山區光遠路某檳榔攤今天發生凶殺，呂姓男子疑為了3萬元債務，涉嫌刺殺檳榔攤王姓老闆娘，其中1刀深及肺部，王婦送醫後，醫院上午9時50分宣告不治。

據了解，今天上午7時許，呂姓男子（46歲）到鳳山區光遠路王姓婦人（68歲）的檳榔攤，要找王婦的兒子討債，疑因王婦不告訴他兒子去向，雙方起爭執，呂竟持自己帶去的水果刀，涉嫌刺殺王婦胸部及肩部。

王婦大呼救命，鄰居趕緊報案。警、消到場時，發現王婦躺在檳榔攤旁失血不少，奄奄一息，已無心跳，將她送往國軍高雄總醫院救治急救，延醫至上午9時50分宣告不治。

呂姓男子涉嫌行凶後竄入光遠路巷子，爬牆後繞一圈，重返檳榔攤前方的抓娃娃機店內看檳榔攤狀況。警方根據目擊者描述凶嫌穿著，在檳榔攤附近四處找人，發現他躲進抓娃娃機店，立刻上前去逮捕他。