柯文哲不服法庭直播被駁 今提抗告：司法院架空母法干涉審判獨立

民眾黨前主席柯文哲涉貪案即將召開辯論程序，柯聲請辯論程序、宣判時錄音、錄影法庭直播日前被駁回，合議庭僅裁准「事後」可在司法院網站公開播送，柯文哲不服，今天提起抗告，台北地院證實收到書狀，會依法處理。

柯文哲認為，京華城、政治獻金等案件審理至今，交互詰問已實施完畢、並進入言詞辯論程序，再無法庭錄音錄影公開播送實施辦法總說明所稱的「外洩隱私致難以回復損害之事由存在」。

為此，柯決定依法院組織法第90條第4項前段提出抗告，請求台灣高等法院撤銷原裁定，並裁定准予於本案辯論、 宣判程序進行時「同步」公開播送。

按合議庭審理規畫，「柯案」明天起要開始展開為期2周的證據提示、檢辯辯論再訂宣判庭期，檢辯在法庭的「大辯論」是否可以直播方式呈現？因抗告案啟動還有變數。

柯文哲提抗告指出，新修正的法院組織法是法院「得」依聲請或依職權以「適當」方式實施公開播送，也就是說，法院若認為「同步」「即時」直播適當，即得裁定以「同步」、「即時」直播的方式公開播送，法律並未禁止同步即時公開播送。

抗告說，司法院將母法但書所稱的「公開播送」一律限縮為裁判宣示或公告「後」的「事後」播送，直接剝奪法律賦與法院就個案審酌決定何謂「適當」公開播送的權限，已達架空母法的程度，且不無違反大法官釋字第530、653、371號解釋揭示的「審判獨立不受司法行政干涉」的原則。

抗告說，司法院的法制作業不僅侵犯審判權，也架空母法規定、侵害立法權，欠缺對立法院的尊重；司法院是憲法所定最高司法機構，因而一直有司法行政與審判權界限不明、司法行政權凌駕審判權、干涉審判獨立之譏。