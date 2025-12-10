快訊

民進黨選戰定調續賣「芒果乾」 國民黨拆彈能力受考驗

Netflix與派拉蒙搶親華納 川普之手如何影響併購大戲？

公幼師撐不住了！從特教離職創業 用課程設計寫教育價值

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲不服法庭直播被駁 今提抗告：司法院架空母法干涉審判獨立

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲涉貪案即將召開辯論程序，柯聲請辯論程序、宣判時錄音、錄影法庭直播日前被駁回，合議庭僅裁准「事後」可在司法院網站公開播送，柯文哲不服，今天提起抗告，台北地院證實收到書狀，會依法處理。

柯文哲認為，京華城、政治獻金等案件審理至今，交互詰問已實施完畢、並進入言詞辯論程序，再無法庭錄音錄影公開播送實施辦法總說明所稱的「外洩隱私致難以回復損害之事由存在」。

為此，柯決定依法院組織法第90條第4項前段提出抗告，請求台灣高等法院撤銷原裁定，並裁定准予於本案辯論、 宣判程序進行時「同步」公開播送。

按合議庭審理規畫，「柯案」明天起要開始展開為期2周的證據提示、檢辯辯論再訂宣判庭期，檢辯在法庭的「大辯論」是否可以直播方式呈現？因抗告案啟動還有變數。

柯文哲提抗告指出，新修正的法院組織法是法院「得」依聲請或依職權以「適當」方式實施公開播送，也就是說，法院若認為「同步」「即時」直播適當，即得裁定以「同步」、「即時」直播的方式公開播送，法律並未禁止同步即時公開播送。

抗告說，司法院將母法但書所稱的「公開播送」一律限縮為裁判宣示或公告「後」的「事後」播送，直接剝奪法律賦與法院就個案審酌決定何謂「適當」公開播送的權限，已達架空母法的程度，且不無違反大法官釋字第530、653、371號解釋揭示的「審判獨立不受司法行政干涉」的原則。

抗告說，司法院的法制作業不僅侵犯審判權，也架空母法規定、侵害立法權，欠缺對立法院的尊重；司法院是憲法所定最高司法機構，因而一直有司法行政與審判權界限不明、司法行政權凌駕審判權、干涉審判獨立之譏。

柯文哲抗告還指出，司法院的做法與國際潮流（美、英、德、法、日等）審判與司法行政分離已有不同，學界與實務界均詬病已久，不過，司法院迄今仍不願放棄司法行政權限，本案司法院訂定的實施辦法，即已坐實行政權凌駕審判權，侵害司法獨立的質疑，原裁定未堅守審判獨立，竟欣然接受行政權的恣意干涉，自失立場，令人遺憾。

民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

司法院 辯論 柯文哲

延伸閱讀

「小草女神」劉芩妤黨內登記參選台中市議員 允西屯3大核心願景

柯文哲「自動請纓」將選台南？ 陳以信：可以幫忙找房子

柯文哲「請纓南下」備戰2026？綠分析：給藍營壓力、鞏固自身黨權

賴總統指樂意幫中國解決經濟問題 柯文哲笑「通匪」、黃國昌嗆「資匪」

相關新聞

高雄檳榔攤凶殺案闆娘送醫不治！男為討3萬債務 失控殺死護子媽

高雄市鳳山區光遠路某檳榔攤今天發生凶殺，呂姓男子疑為了3萬元債務，涉嫌刺殺檳榔攤王姓老闆娘，其中1刀深及肺部，王婦送醫後...

柯文哲不服法庭直播被駁 今提抗告：司法院架空母法干涉審判獨立

民眾黨前主席柯文哲涉貪案即將召開辯論程序，柯聲請辯論程序、宣判時錄音、錄影法庭直播日前被駁回，合議庭僅裁准「事後」可在司...

高雄檳榔攤濺血！老闆娘遇刺生命垂危 警逮1男查辦中

高雄市鳳山區某檳榔攤今天上午發生殺人案，檳榔攤老闆娘王姓婦人遭呂姓男子持刀涉嫌刺殺至少2刀，大量流血，送醫急救。警方逮捕...

新北4警涉貪汙洩密 刑大代理副隊長遭聲押

新北地檢署偵辦員警疑洩密、貪汙案，9日帶回新北刑大等3警，另拘提中和分局張姓偵查佐。複訊後刑大鄭姓代理副隊長遭聲押，另3...

【總編開箱】兩岸緊繃難共打 殺手集團在台恐不會絕跡

高雄市警方偵辦男子羅天義遭當街狙殺案，抽絲剝繭揪出槍手、監控、權利車、接應及偷渡等5個犯罪集團，嚇阻另一宗可能發生的槍擊殺人事件，甚至鎖定幕後藏鏡人調查，算是近年罕見「破得漂亮」的佳作。「增加犯罪成本」是犯罪預防的基本觀念，警方迅速釐清真凶、發布通緝，做到了犯罪嚇阻的第1步，政府若能針對「殺手三套件」制定更嚴格的查緝處罰規定，將更具嚇阻效果。

國中生課堂上抽電子煙 驗出喪屍煙彈

桃園市某國中前天竟有學生竟在課堂施用俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品依托咪酯，還出現情緒狀態等異常行為，此案已移送少年法院，教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。