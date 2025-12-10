新北4警涉貪汙洩密 刑大代理副隊長遭聲押
新北地檢署偵辦員警疑洩密、貪汙案，9日帶回新北刑大等3警，另拘提中和分局張姓偵查佐。複訊後刑大鄭姓代理副隊長遭聲押，另3警分別以5萬至15萬元不等交保。
新北地檢署9日指揮調查局台中市調處偵辦新北員警疑涉及洩密風紀案，前往新北市刑事警察大隊偵一隊鄭姓代理副隊長、趙姓偵查員，以及前刑大偵查佐、現任金山分局的王姓員警住處搜索，並陸續移送新北地檢署複訊。
除上述3名員警外，晚間又有1名中和分局張姓偵查佐遭拘提至地檢署。該偵查佐10月因涉洩密案遭羈押，才剛獲法院撤銷羈押出所，9日又因涉貪汙等罪被拘提。
檢方複訊後依涉犯貪汙治罪條例、刑法偽造文書、洩密等罪，諭知王姓員警10萬元交保，趙姓偵查員5萬元交保，張姓偵查佐15萬元交保，鄭姓代理副隊長則遭聲押。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言