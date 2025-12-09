快訊

才因減重縮胃過度醫療挨罰 減肥名醫宋天洲又涉詐保30萬交保

涉案第4警 中和警分局偵查佐甫洩密交保又遭拘提

幸運兒是誰？他七堵火車站內超商購物 雲端發票樂中百萬

影／連撞機車、轎車、貨車和垃圾車 肇事男酒測數值0 但毒駕快篩陽性

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

陳姓男子今晚在基隆市南榮路，開車高速衝撞多車，造成3人送醫。陳男接受酒測數值為零，但員警在他的車上發現毒品依托咪酯菸彈和電子菸主機，當場實施毒駕唾液快篩陽性反應，帶回調查後，將依違反毒品危害防制條例及刑法公共危險罪移送基隆地檢署偵辦。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今晚6時37分接獲報案，南榮路郵局前發生車禍。消防人員到場後，將馬姓清潔隊員和陳姓機車騎士，送往衛生福利部基隆醫院治療，將陳姓老翁送往基隆長庚醫院急救。

陳男開車連撞3台機車、2台轎車、1台垃圾車和1台小貨車，事故現場一片凌亂。警方獲報到場管制交通、測繪採證，調查車禍發生過程。32歲陳男案發後蹲在現場，消防人員檢傷，陳男表示不用送醫。

警方先對肇事的陳男實施酒測，數值為零，但在移置事故車輛時，員警在陳男轎車的駕駛座，發現第2級毒品依托咪酯菸彈1顆、電子菸主機1支，現場鑑驗呈毒品陽性反應，當場對陳男實施毒駕唾液快篩，也呈陽性反應，依法將陳嫌帶返偵辦。

基隆警一分局分局長温基興表示，毒駕上路是全民公敵，警方全力打擊毒駕危害，籲請駕駛人務必配合執法，也勿心存僥倖，害人害己。毒駕後經毒品唾液快篩檢測陽性者，處3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管車輛、吊扣駕照1至2年。拒測者處18萬元罰鍰，並當場移置保管車輛及吊銷駕照。

陳姓男子今晚在基隆市南榮路，開車高速衝撞多車，造成3人送醫。員警在他的車上發現毒品依托咪酯菸彈和電子菸主機，唾液快篩陽性反應，將他帶回調查。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子今晚在基隆市南榮路，開車高速衝撞多車，造成3人送醫。員警在他的車上發現毒品依托咪酯菸彈和電子菸主機，唾液快篩陽性反應，將他帶回調查。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子今晚在基隆市南榮路，開車高速衝撞多車，造成3人送醫。員警在他的車上發現毒品依托咪酯菸彈和電子菸主機，唾液快篩陽性反應，將他帶回調查。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子今晚在基隆市南榮路，開車高速衝撞多車，造成3人送醫。員警在他的車上發現毒品依托咪酯菸彈和電子菸主機，唾液快篩陽性反應，將他帶回調查。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子今晚在基隆市南榮路，開車高速衝撞多車，造成3人送醫。員警在他的車上發現毒品依托咪酯菸彈和電子菸主機，唾液快篩陽性反應，將他帶回調查。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子今晚在基隆市南榮路，開車高速衝撞多車，造成3人送醫。員警在他的車上發現毒品依托咪酯菸彈和電子菸主機，唾液快篩陽性反應，將他帶回調查。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子今晚在基隆市南榮路，開車高速衝撞多車，造成3人送醫。員警在他的車上發現毒品依托咪酯菸彈和電子菸主機，唾液快篩陽性反應，將他帶回調查。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子今晚在基隆市南榮路，開車高速衝撞多車，造成3人送醫。員警在他的車上發現毒品依托咪酯菸彈和電子菸主機，唾液快篩陽性反應，將他帶回調查。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 唾液快篩 毒品

延伸閱讀

男子疑毒駕 行經垃圾收運點連撞多人全送醫

禁小紅書仍阻不了詐 侯友宜籲中央從源頭管理

垃圾車減列7千萬預算挨轟漠視隊員性命 盧秀燕：車齡六都第二年輕

毒駕恍神逆向撞機車 三芝男騎士慘墜山谷釀3傷

相關新聞

男子疑毒駕 行經垃圾收運點連撞多人全送醫

陳姓男子今晚開車行駛基隆市南榮路，經過清潔車收運地點時，撞擊多輛汽機車，造成馬姓清潔隊員、倒垃圾的陳姓老翁和陳姓騎士受傷...

疑洩密給黑幫 新北市警局巡佐、偵查員移送新北檢複訊

新北市刑大偵一隊鄭姓代理副隊長涉嫌於2023年間，疑似與數名同事接受黑道分子飲宴，洩漏正在偵辦中的案件情資。新北地檢署今...

影／連撞機車、轎車、貨車和垃圾車 肇事男酒測數值0 但毒駕快篩陽性

陳姓男子今晚在基隆市南榮路，開車高速衝撞多車，造成3人送醫。陳男接受酒測數值為零，但員警在他的車上發現毒品依托咪酯菸彈和...

涉案第4警 中和警分局偵查佐甫洩密交保又遭拘提

新北市刑大偵一隊鄭姓代理副隊長涉嫌於2023年間，疑似與數名同事接受黑道分子飲宴，洩漏正在偵辦中的案件情資。全案目前已有...

2年前討債掐死婦人棄屍！男子自首但找不到屍體 高大成建議這2招

蔡姓男子7日向屏東枋寮派出所自首，自稱2023年10月與劉姓婦人在南投談判債務，一時氣憤便掐死劉婦，並棄屍一處偏僻山區。...

桃園議員爆女學生校內吸喪屍煙彈 「全身顫抖、走路S型」同學都嚇哭

民進黨桃園市議員黃瓊慧今天爆料，桃園某國中女學生昨天上午在學校吸食喪屍煙彈，出現全身顫抖、走路S型等詭異舉止，嚇哭不少同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。