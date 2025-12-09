影／連撞機車、轎車、貨車和垃圾車 肇事男酒測數值0 但毒駕快篩陽性
陳姓男子今晚在基隆市南榮路，開車高速衝撞多車，造成3人送醫。陳男接受酒測數值為零，但員警在他的車上發現毒品依托咪酯菸彈和電子菸主機，當場實施毒駕唾液快篩陽性反應，帶回調查後，將依違反毒品危害防制條例及刑法公共危險罪移送基隆地檢署偵辦。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今晚6時37分接獲報案，南榮路郵局前發生車禍。消防人員到場後，將馬姓清潔隊員和陳姓機車騎士，送往衛生福利部基隆醫院治療，將陳姓老翁送往基隆長庚醫院急救。
陳男開車連撞3台機車、2台轎車、1台垃圾車和1台小貨車，事故現場一片凌亂。警方獲報到場管制交通、測繪採證，調查車禍發生過程。32歲陳男案發後蹲在現場，消防人員檢傷，陳男表示不用送醫。
警方先對肇事的陳男實施酒測，數值為零，但在移置事故車輛時，員警在陳男轎車的駕駛座，發現第2級毒品依托咪酯菸彈1顆、電子菸主機1支，現場鑑驗呈毒品陽性反應，當場對陳男實施毒駕唾液快篩，也呈陽性反應，依法將陳嫌帶返偵辦。
基隆警一分局分局長温基興表示，毒駕上路是全民公敵，警方全力打擊毒駕危害，籲請駕駛人務必配合執法，也勿心存僥倖，害人害己。毒駕後經毒品唾液快篩檢測陽性者，處3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管車輛、吊扣駕照1至2年。拒測者處18萬元罰鍰，並當場移置保管車輛及吊銷駕照。
