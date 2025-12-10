國中生課堂上抽電子煙 驗出喪屍煙彈

桃園市某國中前天竟有學生竟在課堂施用俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品依托咪酯，還出現情緒狀態等異常行為，此案已移送少年法院，教育局也將啟動春暉個案輔導機制。國教行動聯盟認為，電子煙載具未被納管，導致校園出現執法漏洞，政府應盡快修法、強化新興菸品教育。

據了解，該名女學生前天上第1節上課時在教室內施用電子煙，任課老師發現異狀後立即將學生帶往學務處處理，並將電子煙沒入保管。不料該生下課後又至9年級班級拿出另1支電子煙繼續使用，老師接獲其他學生通報後立刻沒收器具、聯繫少年隊，並通知家長到校，家長替女學生請假1周。

警方昨天檢驗相關器具，初步檢測煙油中的依托咪酯呈現陽性反應，涉及刑責及兒少法。市議員黃瓊慧發文爆料指，女學生吸食喪屍煙彈時出現顫抖、走路S型等詭異舉止，最後意識模糊倒在課桌上，嚇哭不少同學，質疑學校處置慢半拍，教育局回應，校方處置未延遲，女學生無昏迷、抽搐。

校園出現以電子煙吸毒離譜事件，國教行動聯盟理事長王瀚陽昨說，校園吸食電子煙、加熱菸其實很常見，學務主任和生輔組長經常查獲這類載具，問題在於2023年菸害防制法修法時未將「載具」納入管理範圍，會有學生利用漏洞，在校園試抽後丟棄。

王瀚陽也提到，依托咪酯等毒品成分可透過檢驗發現，但校園並未使用最新唾液檢驗技術，恐有吸毒黑數。他建議衛福部應將沒入、銷毀載具等規定納入法條，消除執法灰色地帶，同時教師端也需要加強新興菸品相關教育。