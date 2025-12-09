涉案第4警 中和警分局偵查佐甫洩密交保又遭拘提

新北市刑大偵一隊鄭姓代理副隊長涉嫌於2023年間，疑似與數名同事接受黑道分子飲宴，洩漏正在偵辦中的案件情資。全案目前已有4名員警涉案，稍早中和警分局一名張姓偵查佐，今年10月甫因疑洩漏個資及車籍資料獲15萬元交保，這次再度捲入洩密案，且列貪汙被告，恐面臨強度更高的強制處分。

新北地檢署今依涉犯刑法洩密等罪，指揮調查局台中市調查處搜索鄭員、市刑大趙姓偵查佐及金山警分局王姓巡佐，趙、王2人稍早已移送檢方複訊，趙、王各以5萬及10萬元交保候傳。