才因減重縮胃過度醫療挨罰 減肥名醫宋天洲又涉詐保30萬交保

涉案第4警 中和警分局偵查佐甫洩密交保又遭拘提

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市刑大偵一隊鄭姓代理副隊長涉嫌於2023年間，疑似與數名同事接受黑道分子飲宴，洩漏正在偵辦中的案件情資。全案目前已有4名員警涉案，稍早中和警分局一名張姓偵查佐，今年10月甫因疑洩漏個資及車籍資料獲15萬元交保，這次再度捲入洩密案，且列貪汙被告，恐面臨強度更高的強制處分。

新北地檢署今依涉犯刑法洩密等罪，指揮調查局台中市調查處搜索鄭員、市刑大趙姓偵查佐及金山警分局王姓巡佐，趙、王2人稍早已移送檢方複訊，趙、王各以5萬及10萬元交保候傳。

據了解，鄭姓副隊長係遭人檢舉，於當年任職刑事小隊長期間涉嫌洩密，檢調蒐證成熟後今天執行搜索，當中涉及員警集體不當飲宴、洩密，如今案情已升高至員警貪瀆，具體涉案情形尚待檢調深入釐清。

新北地檢署偵辦新北市刑大員警洩密案，中和警分局一名張姓偵查佐今年10月甫因疑洩漏個資及車籍資料獲15萬元交保，不料這次再度捲入洩密案，且列為貪汙被告。記者蔣永佑／攝影
新北地檢署偵辦新北市刑大員警洩密案，中和警分局一名張姓偵查佐今年10月甫因疑洩漏個資及車籍資料獲15萬元交保，不料這次再度捲入洩密案，且列為貪汙被告。記者蔣永佑／攝影

