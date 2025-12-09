聽新聞
0:00 / 0:00
涉案第4警 中和警分局偵查佐甫洩密交保又遭拘提
新北市刑大偵一隊鄭姓代理副隊長涉嫌於2023年間，疑似與數名同事接受黑道分子飲宴，洩漏正在偵辦中的案件情資。全案目前已有4名員警涉案，稍早中和警分局一名張姓偵查佐，今年10月甫因疑洩漏個資及車籍資料獲15萬元交保，這次再度捲入洩密案，且列貪汙被告，恐面臨強度更高的強制處分。
新北地檢署今依涉犯刑法洩密等罪，指揮調查局台中市調查處搜索鄭員、市刑大趙姓偵查佐及金山警分局王姓巡佐，趙、王2人稍早已移送檢方複訊，趙、王各以5萬及10萬元交保候傳。
據了解，鄭姓副隊長係遭人檢舉，於當年任職刑事小隊長期間涉嫌洩密，檢調蒐證成熟後今天執行搜索，當中涉及員警集體不當飲宴、洩密，如今案情已升高至員警貪瀆，具體涉案情形尚待檢調深入釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言