男子疑毒駕 行經垃圾收運點連撞多人全送醫

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

陳姓男子今晚開車行駛基隆市南榮路，經過清潔車收運地點時，撞擊多輛汽機車，造成馬姓清潔隊員、倒垃圾的陳姓老翁和陳姓騎士受傷送醫。警方懷疑肇事的陳男涉嫌吸毒駕車，帶回調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今晚6時37分接獲報案，南榮路郵局前發生車禍，多人受傷，派遣人車前往救護，將馬姓清潔隊員和陳姓機車騎士，送往衛生福利部基隆醫院治療，將陳姓老翁送往基隆長庚醫院急救。

當地住戶說，聽到屋外傳來巨大撞擊聲，馬上到南榮路查看撞看，發現好幾個人倒在地上。肇事的32歲陳男無大礙，蹲在事故現場旁。消防人員檢傷，陳男表示不用送醫。

陳男開車肇事，連撞多車，並造成多人受傷，事故現場一片凌亂。警方獲報到場管制交通，以利消防人員救護傷者。交通隊員警也到場測繪採證，調查車禍發生過程。陳男涉嫌毒駕，被帶回派出所調查中。

陳姓男子今晚開車行駛基隆市南榮路清潔車收運地點，撞擊多輛汽機車，造成3人受傷送醫。警方懷疑陳男涉嫌吸毒駕車，帶回調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆 毒駕

