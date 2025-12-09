快訊

助理費除罪化引助理工會反彈 韓國瑜發聲明：全力捍衛國會助理權益

朴寶劍、丁海寅被施暴？趙震雄毆打同行丟冰桶 網對比「爆料時間線」找受害者

聽新聞
0:00 / 0:00

2年前討債掐死婦人棄屍！男子自首但找不到屍體 高大成建議這2招

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

蔡姓男子7日向屏東枋寮派出所自首，自稱2023年10月與劉姓婦人在南投談判債務，一時氣憤便掐死劉婦，並棄屍一處偏僻山區。因他對地理環境不熟悉，警方帶他尋找無著，案情仍未突破。法醫高大成今天說，全案仍待找到屍體才能繼續偵辦，也許可以出動狗聞氣味尋找，否則只能找通靈的人了。

高大成說，以往找不到屍體而能判屍的只有一件，那是因為從地上血漬研判大概流了兩千CC的血，足以認定被害人已死亡。否則找不到屍體，很難偵辦。且經過兩年，屍體可能只剩白骨，但衣服應該還在，可從骨頭和殘存衣物上的DNA判斷死因。

據了解，蔡男（22歲）是台中霧峰人，住在屏東墾丁打工，與南投劉姓婦人（57歲）有債務關係，警方並證實劉婦兒子去年元月曾通報母親失蹤，請求協尋。

高大成說，許多人犯案後都因心裡難安，晚上難入眠而最終選擇坦白罪嫌，蔡男經過兩年才自首，不排除也和心裡難安有關。仍需由警方進一步偵辦，找到屍體，才能讓該案獲得突破。

法醫高大成今天說，全案仍待找到屍體才能繼續偵辦，也許可以出動狗聞氣味尋找。本報資料照
法醫高大成今天說，全案仍待找到屍體才能繼續偵辦，也許可以出動狗聞氣味尋找。本報資料照

屍體 高大成 屏東 討債 棄屍

延伸閱讀

2年前掐死獨居婦棄屍…屏東男良心不安自首 警證實曝婦人最後消息

妹子身體不適掛號驚見「法醫本人」 網曝高大成超狂背景

台中狠母推剛出生男嬰墜11樓慘死 高大成懷疑1句話惹殺機

影／車禍後打電話報案無恙就醫卻昏迷不治 高大成：看過一個月才死亡

相關新聞

桃園議員爆女學生校內吸喪屍煙彈 「全身顫抖、走路S型」同學都嚇哭

民進黨桃園市議員黃瓊慧今天爆料，桃園某國中女學生昨天上午在學校吸食喪屍煙彈，出現全身顫抖、走路S型等詭異舉止，嚇哭不少同...

2年前討債掐死婦人棄屍！男子自首但找不到屍體 高大成建議這2招

蔡姓男子7日向屏東枋寮派出所自首，自稱2023年10月與劉姓婦人在南投談判債務，一時氣憤便掐死劉婦，並棄屍一處偏僻山區。...

疑洩密給黑幫…檢調帶回3警 新北刑大回應了

新北市刑大偵一隊鄭姓代理副隊長疑於2023年間，與黑幫人員飲宴時洩漏偵辦中的案件情資。新北檢今天上午指揮調查局、督察室，...

疑與黑幫飲宴洩漏偵查機密 新北市刑大小隊長等數警遭約談

新北市刑大一名鄭姓小隊長，涉嫌於2023年間，接受黑道分子飲宴，洩漏正在偵辦中的案件情資。新北地檢署今指揮調查局台中市調...

高雄槍擊案在逃主嫌范嘉榮也涉閃兵 今年5月與藝人陳零九同遭逮

詐欺通緝犯羅天義今年8月22日在高雄遭槍手楊云豪開16槍狙殺，楊云豪及幕後策畫的主嫌范嘉榮案發後潛逃柬埔寨至今。橋頭地檢...

無業男深夜搶攤商46張刮刮樂 騎腳踏車落跑被路人壓制報警

台北市郭姓男子今凌晨行搶擺攤賣公益彩券的沈姓男子，搶走46張售價共4600元的刮刮樂，騎腳踏車逃逸，被路人合力壓制，警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。