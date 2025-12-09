聽新聞
2年前討債掐死婦人棄屍！男子自首但找不到屍體 高大成建議這2招
蔡姓男子7日向屏東枋寮派出所自首，自稱2023年10月與劉姓婦人在南投談判債務，一時氣憤便掐死劉婦，並棄屍一處偏僻山區。因他對地理環境不熟悉，警方帶他尋找無著，案情仍未突破。法醫高大成今天說，全案仍待找到屍體才能繼續偵辦，也許可以出動狗聞氣味尋找，否則只能找通靈的人了。
高大成說，以往找不到屍體而能判屍的只有一件，那是因為從地上血漬研判大概流了兩千CC的血，足以認定被害人已死亡。否則找不到屍體，很難偵辦。且經過兩年，屍體可能只剩白骨，但衣服應該還在，可從骨頭和殘存衣物上的DNA判斷死因。
據了解，蔡男（22歲）是台中霧峰人，住在屏東墾丁打工，與南投劉姓婦人（57歲）有債務關係，警方並證實劉婦兒子去年元月曾通報母親失蹤，請求協尋。
高大成說，許多人犯案後都因心裡難安，晚上難入眠而最終選擇坦白罪嫌，蔡男經過兩年才自首，不排除也和心裡難安有關。仍需由警方進一步偵辦，找到屍體，才能讓該案獲得突破。
