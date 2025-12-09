快訊

助理費除罪化引助理工會反彈 韓國瑜發聲明：全力捍衛國會助理權益

朴寶劍、丁海寅被施暴？趙震雄毆打同行丟冰桶 網對比「爆料時間線」找受害者

桃園議員爆女學生校內吸喪屍煙彈 「全身顫抖、走路S型」同學都嚇哭

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

民進黨桃園市議員黃瓊慧今天爆料，桃園某國中女學生昨天上午在學校吸食喪屍煙彈，出現全身顫抖、走路S型等詭異舉止，嚇哭不少同學，但學校第一時間只請家長帶回，事後才做校安通報，質疑處置慢半拍。教育局表示，學校均按規定處置，並無延遲通報。

黃瓊慧臉書指出，該名女學生為昨天上午先在學校吸食電子煙被老師制止，後來又跑到9年級教室吸食喪屍煙彈，便出現全身顫抖、昏厥、走路S型等一連串怪異舉止，最後意識模糊倒在課桌上，很多學生目睹此情，還有人被嚇哭，心理陰影極大。

黃瓊慧表示，當時教室煙霧瀰漫，很多學生聞了都覺得不舒服，而好心攙扶女同學的學生身上也沾滿味道，自覺可能吸進不少有害物質。然而，學校只請女學生家長將人帶回，沒請警方先做調查，直到昨天近中午才完成校安通報。

黃瓊慧說，警察局少年隊今天到學校採證，證實女學生吸食的喪屍煙彈，但學校第一時間只說她吸食電子菸，未提該毒品的嚴重性，「學校的輕忽導致後續一連串的調查都慢半」；雖然女同學已在家休養，但學生很擔心她回校之後的校安問題，而毒品從何而來，學生為何會公開在學校吸食，相關單位有必要說明。

教育局表示，事情是昨天上午第二節課發生，第一時間請家長帶回是顧慮女學生健康狀況，由家長送醫檢查，也由家長進行管教；校方昨天完成校安通報，也知會警方，但因警方調查未成年少女須家長在場，因此今天上午才完成採證。全案涉及刑事責任及兒少法，細節由警方調查中。

桃園某國中女學生上課吸喪屍煙彈，議員爆料詭異舉止嚇哭不少同學，也質疑毒品從何而來。示意圖／Ingimage
桃園某國中女學生上課吸喪屍煙彈，議員爆料詭異舉止嚇哭不少同學，也質疑毒品從何而來。示意圖／Ingimage

喪屍煙彈 黃瓊慧

延伸閱讀

桃園某國中學生課堂上竟抽電子煙 驗出喪屍煙彈

「晴天變陰天以為烏雲」桃園工廠大火釀嚴重空汙 網驚：飛機上都看到

桃園某高中學生墜樓…網瘋傳「被同學推」 警調監視器結果曝

桃園圖書館明年委辦預算暴增 議會民進黨團意見分歧擱置未過關

相關新聞

桃園議員爆女學生校內吸喪屍煙彈 「全身顫抖、走路S型」同學都嚇哭

民進黨桃園市議員黃瓊慧今天爆料，桃園某國中女學生昨天上午在學校吸食喪屍煙彈，出現全身顫抖、走路S型等詭異舉止，嚇哭不少同...

2年前討債掐死婦人棄屍！男子自首但找不到屍體 高大成建議這2招

蔡姓男子7日向屏東枋寮派出所自首，自稱2023年10月與劉姓婦人在南投談判債務，一時氣憤便掐死劉婦，並棄屍一處偏僻山區。...

疑洩密給黑幫…檢調帶回3警 新北刑大回應了

新北市刑大偵一隊鄭姓代理副隊長疑於2023年間，與黑幫人員飲宴時洩漏偵辦中的案件情資。新北檢今天上午指揮調查局、督察室，...

疑與黑幫飲宴洩漏偵查機密 新北市刑大小隊長等數警遭約談

新北市刑大一名鄭姓小隊長，涉嫌於2023年間，接受黑道分子飲宴，洩漏正在偵辦中的案件情資。新北地檢署今指揮調查局台中市調...

高雄槍擊案在逃主嫌范嘉榮也涉閃兵 今年5月與藝人陳零九同遭逮

詐欺通緝犯羅天義今年8月22日在高雄遭槍手楊云豪開16槍狙殺，楊云豪及幕後策畫的主嫌范嘉榮案發後潛逃柬埔寨至今。橋頭地檢...

無業男深夜搶攤商46張刮刮樂 騎腳踏車落跑被路人壓制報警

台北市郭姓男子今凌晨行搶擺攤賣公益彩券的沈姓男子，搶走46張售價共4600元的刮刮樂，騎腳踏車逃逸，被路人合力壓制，警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。