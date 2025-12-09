桃園議員爆女學生校內吸喪屍煙彈 「全身顫抖、走路S型」同學都嚇哭

民進黨桃園市議員黃瓊慧今天爆料，桃園某國中女學生昨天上午在學校吸食喪屍煙彈，出現全身顫抖、走路S型等詭異舉止，嚇哭不少同學，但學校第一時間只請家長帶回，事後才做校安通報，質疑處置慢半拍。教育局表示，學校均按規定處置，並無延遲通報。

黃瓊慧臉書指出，該名女學生為昨天上午先在學校吸食電子煙被老師制止，後來又跑到9年級教室吸食喪屍煙彈，便出現全身顫抖、昏厥、走路S型等一連串怪異舉止，最後意識模糊倒在課桌上，很多學生目睹此情，還有人被嚇哭，心理陰影極大。

黃瓊慧表示，當時教室煙霧瀰漫，很多學生聞了都覺得不舒服，而好心攙扶女同學的學生身上也沾滿味道，自覺可能吸進不少有害物質。然而，學校只請女學生家長將人帶回，沒請警方先做調查，直到昨天近中午才完成校安通報。

黃瓊慧說，警察局少年隊今天到學校採證，證實女學生吸食的喪屍煙彈，但學校第一時間只說她吸食電子菸，未提該毒品的嚴重性，「學校的輕忽導致後續一連串的調查都慢半」；雖然女同學已在家休養，但學生很擔心她回校之後的校安問題，而毒品從何而來，學生為何會公開在學校吸食，相關單位有必要說明。

教育局表示，事情是昨天上午第二節課發生，第一時間請家長帶回是顧慮女學生健康狀況，由家長送醫檢查，也由家長進行管教；校方昨天完成校安通報，也知會警方，但因警方調查未成年少女須家長在場，因此今天上午才完成採證。全案涉及刑事責任及兒少法，細節由警方調查中。