高雄槍擊案在逃主嫌范嘉榮也涉閃兵 今年5月與藝人陳零九同遭逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

詐欺通緝犯羅天義今年8月22日在高雄遭槍手楊云豪開16槍狙殺，楊云豪及幕後策畫的主嫌范嘉榮案發後潛逃柬埔寨至今。橋頭地檢署昨天偵結將參與的9人依殺人罪起訴，日前傳出范嘉榮曾於今年5月因閃兵，與陳零九、威廉等藝人遭永和警拘提。

據了解，殺人主嫌范嘉榮（26歲）因不想當兵，透過朋友介紹與閃兵集團主嫌陳志明認識。陳志明於是指導范嘉榮在兵役體檢時，以憋氣、丹田出力等方式製造高血壓異常的假象，獲得複驗機會後再由專人背血壓測量器成功取得免疫資格，范嘉榮則付了10萬元做為報酬。

新北檢今年5月間展開第2波閃兵案偵辦，由新北市刑大、永和分局兵分多路拘提陳零九、陳大天、威廉、大根、阿虎、陳信維、陳向熙、李銓、舞台劇演員黃博石等9名藝人，及1名素人到案，不料這名素人竟是高雄槍擊案主嫌范嘉榮，而范也在槍擊案發生後與槍手楊云豪一同潛逃至柬埔寨，檢方目前已發通緝，確切案情仍待2人落網釐清。

通緝犯羅天義槍擊命案，檢警查出幕後策畫殺人的男子范嘉榮（圖），案發當晚就已搭機前往柬埔寨。日前傳出范嘉榮今年5月因涉閃兵，曾與陳零九等藝人一起被逮。圖／讀者提供
通緝犯羅天義槍擊命案，檢警查出幕後策畫殺人的男子范嘉榮（圖），案發當晚就已搭機前往柬埔寨。日前傳出范嘉榮今年5月因涉閃兵，曾與陳零九等藝人一起被逮。圖／讀者提供

