司法官學院學術發表會 15位犯罪防治碩博士生得獎

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部司法官學院今天舉辦2024年刑事政策與犯罪防治研究學術發表會，法務部長鄭銘謙致詞表示，研究內容都是具有實證性的深度研究成果，對精進政府的犯罪防治與刑事政策，具有參考作用。

鄭銘謙說，法務部甚至行政院以及相關部會，將參考司法官學院犯罪防治研究中心這一年來的各項研究成果，精進相關社會關注議題，以確保社會的和諧與安全。

司法官學院表示，學術發表會的4個研究主題，包括「我國信託及公司服務業防制洗錢與資恐制度之監理及抵減措施」、「高齡長刑期受刑人處遇對策與作為之研究」、「電信網路詐欺集團犯罪之跨部門防制經驗研究」、「113年犯罪狀況及其分析－施用毒品者起訴前轉向處遇之機制整合」。

司法官學院表示，為鼓勵更多優秀人才投入犯罪防治與刑事政策的研究領域，每年特別規劃舉辦「傑出碩博士犯罪防治研究論文獎」，今年第12屆有15位碩博士生得獎。

司法官學院表示，發表會第一場「我國信託及公司服務業防制洗錢與資恐制度之監理及抵減措施」，研究分析我國TCSP產業現況與監理，參考FATF、英國、香港經驗，並提出管理架構建議，以完善TCSP防制洗錢與打擊資恐的制度。

發表會第二場「高齡長刑期受刑人處遇對策與作為之研究」，論述在人口高齡化與刑期延長的趨勢下，高齡長刑期受刑人比例上升，成為矯正實務的重要課題。

發表會第三場「電信網路詐欺集團犯罪之跨部門防制經驗研究」研究比較美、歐、日、韓防詐經驗，指出我國「新世代打擊詐欺策略」雖已擴充，但仍面臨法制模糊、電子證據、金融阻斷及跨境追查瓶頸。

發表會第四場「113年犯罪狀況及其分析－施用毒品者起訴前轉向處遇之機制整合」，則是揭示緩起訴附帶社區處遇在人力、整合及意願上皆具挑戰，符合政府當前「五打七安」政策目標，也具有實質的政策提醒效果。

法務部長鄭銘謙。圖／聯合報系資料照片
司法官 發表會 受刑人

