雲林吸毒男持刀砍傷鄰居過程全曝光 被害家屬貼文求為地方拆彈

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣虎尾鎮王姓男子疑有精神問題，多次與陳姓鄰居發生衝突，素有嫌隙，王男認為遭鄰居監控、跟蹤，王男昨天見陳姓鄰居獨自駕車回家，將陳強拉下車並勒住陳的脖子，持菜刀砍傷陳，遭警方逮捕今被雲林地檢署依殺人未遂罪聲押獲准，至於王男是否有神疾病檢方將進一步釐清。

不過，受害的陳姓家屬今天在網路貼文，指長期來遭王男丟玻璃瓶、吼叫、恐嚇、攻擊，有如不定時炸彈，鄰居街坊都怕他，多次報案並向相關部門陳情訴求都無效，且王男被強制就醫兩、三個月又再回來，故態復萌，恐怖一再重覆，一家難以生活，如今又發生持刀砍人事件，籲請有關單位出手援助，以免發生更嚴重不幸。

據鄰居指出，現年43歲王姓男子，有多項毒品前科，上周才出獄，今年5月到8月曾有被強制就醫紀錄。當地鄰居說，王男常對鄰居口出惡言或咆哮，大家都怕他，多次進出牢獄，地方頭痛人物，避之唯恐不及，因他個性怪異，原和母親住在一起，連母親也被他鬧得搬走，目前他一人獨居。

昨天中午11時許，63歲陳姓鄰居駕駛小貨車返回住處，王男竟忽然將他強拉下車，並以手臂勒住陳的脖子，不斷咆哮，並持菜刀朝陳的頭部揮砍，致陳血流滿面，直到警方獲報趕到到場，經警方再三相勸，王才將陳放開，以現行犯束手就逮，陳的頭皮被砍撕裂傷送醫縫5針，已無大礙。

王嫌昨晚移送雲林地檢署由檢察官黃眹瑋訊問後，依殺人未遂、強制、恐嚇等罪嫌重大，加上王與陳家人素有糾紛，曾揚言要對陳家人不利，恐有逃亡及反覆實施殺人及恐嚇犯行之虞，今天向法院聲羈獲准。

陳姓被害人今天受訪時表示，他一回家就被王拉下車並控制行動，還持刀砍傷，若沒及時閃避，這條命恐休了，平時也沒對王怎樣，如何會被砍也不知什麼原因，他兒子去年也曾遭王攻擊，鄰居大家也都很害怕，實不知如何是好，大家每天提心吊膽過生活。

檢方指出，王嫌涉犯殺人未遂重罪，後續將由地檢署國民法官專組團隊協同偵辦，確保案件於審理完整性。至於王嫌有無精神疾病問題，後續將一併調查。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

雲林縣虎尾王姓男子（箭頭）在鄰居開小貨車回家時，挾持並持刀砍傷陳姓鄰居。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣虎尾王姓男子（箭頭）在鄰居開小貨車回家時，挾持並持刀砍傷陳姓鄰居。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣虎尾王姓男子挾持鄰居並持刀砍傷鄰居。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣虎尾王姓男子挾持鄰居並持刀砍傷鄰居。記者蔡維斌／翻攝

鄰居 殺人未遂 恐嚇

