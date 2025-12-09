台中驚傳巨額現金搶案！他剛領完1061萬 當街遭2男洗劫一空

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中驚傳巨額現金搶案，劉姓、楊姓男子接獲密報，到指定地點行搶1名剛領完不明款項的被害人，各持空氣槍、開山刀抵住其頭頸，搶走3袋共1061萬元現金，落網時僅被查扣13萬多元。法院以2人危害治安重大，依加重強盜罪均判8年4月，可上訴。

檢警調查，劉男、楊男經身分不詳、於Telegram綽號「MU云端-云」之人告知行搶目標、動向及地點後，2人今年7月6日晚上10點多依指示到西屯區一處社區前等候，一見被害人剛向收取不明的款項到場隨即圍上前。

劉男持1把空氣槍抵住被害人頭部，楊則拿1把開山刀抵住其脖子，對方嚇到不敢動彈只能配合，當場將裝有1061萬元現金的2個手提袋、1個背包全數交出，劉、楊搶走千萬元巨額後立即開車逃離並丟棄作案用槍枝。

警方獲報向檢方報指揮，8日持搜索票到2人住處逮人，但僅查扣10萬2000元、3萬3200元；台中地院審理時，2人均坦承不諱，並有被害人證詞、監視器畫面，搜索證物等可佐。

但劉、楊就搶到的1061萬元如何分贓，歷次說法不同，一下稱拿120萬元交給「MU云端-馬云」剩下平分，後又稱各拿530萬元，中院認為無證據顯示其等上交款項，認定應是各自分得530萬5000元。

由於劉、楊的辯護人請求法院依刑法第59條情堪憫恕替2人減刑，中院認為，2人強盜所得金額甚巨，且其持空氣槍、開山刀，對社會治安、人命顯有危害，2人作案也無特殊原因，難認有何特別可原宥之處，不予以減刑。

中院認為，2人為私吞被害人持有的不明款項，當街強盜對社會治安嚴重危害，但考量其等坦承犯行、被害人未受傷等，然犯罪所得高達1061萬元，依攜帶凶器強盜罪判劉、楊均8年4月。

