聽新聞
0:00 / 0:00
光電層層轉包 三地集團鍾嘉村涉A走3.5億遭求刑18年
高雄三地集團創辦人鍾嘉村涉灌水工程款收受回扣約三億五千萬元，使集團旗下或轉投資的北基、三地能源、合豐能源權益受損，高雄地檢署昨依特別背信、證券交易法起訴鍾嘉村等四人，對鍾具體求刑十八年，併科罰金一點九億元。
案件偵查時鍾嘉村被羈押，昨移審法院，檢方要求保釋金須高於二點二億元，鍾因短時間籌不出錢，希望降價；法官堅持重保，且要上電子腳鐐，最後裁定繼續羈押，今上午十時前籌齊保釋金，可再具狀聲請交保。
檢調查出，鍾嘉村計畫在屏東獅子鄉、車城鄉開發太陽能光電場，由旗下北基國際百分之百持股的三地能源與開陽能源合作，分別以百分之五十一、百分之四十九持股合資成立合豐能源。
二○一九年四月間，合豐公司向鍾嘉村承租土地並申請電業籌設許可，接著跟開陽簽訂工程、採購及施工統包合約，開陽支付每千瓦五千元開發費給合豐能源，事後該開發費再透過假合約，匯至鍾嘉村掌控的尚發公司，讓合豐損失一億九千多萬元利益。
由於工程款超出開陽能源負責人蔡宗融估算，鍾、蔡決定另找廠商，先將一億七二○○萬元工程費灌水至三億五千萬元，再由尚發承包後轉包給毅城營造，毅城再以一點七二億元發包給世英營造，中間「價差」當成回扣交付鍾嘉村，使合豐約損失一點五億餘元。
檢調今年十月搜索約談，鍾被聲押，法院以二千萬元交保，蔡宗融無保請回；檢方抗告，經撤銷發回，鍾嘉村改裁收押禁見，蔡宗融以二百萬元交保。
羈押期間鍾嘉村一度因身體狀況變差，戒護至義大醫院就醫。
偵查期間鍾坦承部分犯行，繳回一點二億餘元犯罪所得，檢方昨起訴求處重刑；蔡宗融承認部分犯行，檢方依違反證交法起訴，求刑十二年，併科罰金一千萬元。開陽詹姓財務長、毅城營造郭姓負責人也一併起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言