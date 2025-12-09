聽新聞
0:00 / 0:00

創辦人接連涉案 三地集團頻賣地套現

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

六十六歲鍾嘉村從事土地開發起家，創辦的三地集團橫跨通路、房地產及客運，但他接連捲入台南市前議長郭信良行賄案及特別背信等罪，為籌措現金支應集團營運，已多次變賣土地套現。

三地集團旗下有北基、南仁湖、三地開發、三地能源、乖乖等多家上市櫃、興櫃公司，透過交叉持股持有集團公司股票，老牌的高雄客運也是成員。

今年四月間，橋頭地檢署偵辦台南市前議長郭信良收賄案，鍾嘉村被捲入，首次傳喚拘提，檢方以廿萬元交保；事隔四個月，郭、鍾又被傳喚，改以二百萬元交保。

橋檢查出，郭信良宣稱可協助三地順利讓光電場營運，並推薦熟識廠商接下三地旗下工程，三地集團創辦人鍾嘉村取得郭承諾後展開合作，由郭負責護航光電案場。鍾為滿足郭信良需求，以工程款名義自掏腰包墊付一千五百萬元，其中六百萬元是給岡山營造回填土方、整地，其餘九百萬元是給郭信良的賄款。

行賄案今年十月二日由橋檢依違反貪汙罪起訴，隔天鍾就因屏東光電場開發案，再被雄檢搜索並傳拘到案，十月九日由法院裁定羈押禁見。

鍾嘉村被押後，集團為繼續營運，由他擔任代表人的北基、南仁湖等公司，陸續改由其子鍾育霖或其他人接手，並變賣多筆精華地套現。

十月中，旗下三地開發發布重訊，處分高雄河堤社區三百多坪土地，變現五億多，十一月北基也處分桃園六筆土地，換得近十億元現金；外傳集團全台還有多筆土地已開放買家洽詢，積極籌措現金供集團營運。

郭信良 屏東 光電

延伸閱讀

南投首件國土計畫法鄉村地區規畫案上路 牽動六成非都市土地發展

郭台銘長女郭曉玲旗下投資公司出清鴻海持股5,180張 套現逾11億元

郭信良二審無罪台南高分檢上訴理由曝 議長出面斡旋讓業者畏懼給錢

佃西重劃案涉索賄...郭信良二審逆轉判無罪 台南高分檢列5點上訴

相關新聞

2年前掐死獨居婦棄屍…屏東男良心不安自首 警證實曝婦人最後消息

台中22歲蔡姓男子在屏東墾丁打工，昨突到當地警所自首，蔡稱與南投57歲劉姓婦人有債務關係，前年談判失敗，一時氣憤掐死劉婦...

創辦人接連涉案 三地集團頻賣地套現

六十六歲鍾嘉村從事土地開發起家，創辦的三地集團橫跨通路、房地產及客運，但他接連捲入台南市前議長郭信良行賄案及特別背信等罪...

光電層層轉包 三地集團鍾嘉村涉A走3.5億遭求刑18年

高雄三地集團創辦人鍾嘉村涉灌水工程款收受回扣約三億五千萬元，使集團旗下或轉投資的北基、三地能源、合豐能源權益受損，高雄地...

左營16槍命案…槍手逃亡頻設斷點 短短150公尺換3輛車

高雄市警方昨宣布偵破通緝犯羅天義槍擊命案，公布集團如何角色分工，接應槍手楊云豪逃亡路線。此案雙方鬥法，集團行凶前勘查冷門...

左營16槍命案…犯罪集團豪宅外裝監視器 監控目標16天

羅天義八月廿二日遭狙殺喪命，警方查出犯罪集團八月七日找徵信業者在羅家豪宅外電線桿加裝遠端監視器，監控羅男生活作息達十六天...

左營狙殺命案…送出國特訓 「賞金殺手」安家費數百萬

廿六歲男子楊云豪涉執行任務狙殺羅天義，警方查出「殺手集團」今年七月先安排楊至東南亞接受射擊訓練，返國後執行命令；疑當「賞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。