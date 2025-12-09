左營16槍命案…槍手逃亡頻設斷點 短短150公尺換3輛車

高雄市警方昨宣布偵破通緝犯羅天義槍擊命案，公布集團如何角色分工，接應槍手楊云豪逃亡路線。此案雙方鬥法，集團行凶前勘查冷門地形，躲山區、殯儀館外換車、防汛道接應，甚至鄰近偷渡漁港處一五○公尺內三度換車，頻設斷點，仍被警方抽絲剝繭拼湊出路線圖，一一查出身分抓人。

警方調用上百名官警，調閱數百支監視器，查出犯罪集團成員早在北中南勘查冷門地段路線，專挑無監視器處所接應槍手楊云豪，策畫全案的是范嘉榮。

范男先透過人頭黃男購買作案車輛，將車開往嘉義市殯儀館停放，案發前一晚趙姓男子從竹東開白牌車接楊云豪至嘉義換車，案發當天早上楊男再駕作案車輛到高雄執行狙殺。

楊執行任務後燒車、燒槍滅證，搭白牌車至大樹區東照山，謊稱上廁所逃跑，由趙姓男子接應到台南市鹽水溪防汛道，另由林男接楊男至彰化藤山步道，再由彭姓男子載返楊男桃園龍潭住處，八月卅日載楊南下屏東林邊鄉，由鍾姓男子帶路入住恆春民宿，九月一日晚間接至東港冷凍廠躲藏，隔天清晨搭漁船偷渡。

警方指出，集團在整個過程頻設斷點，甚至近東港偷渡處，短短一五○公尺內換了三輛車，犯嫌以為附近沒有監視器，沒料到警方調到三百公尺外兩棟民宅間監視器，掌握換車畫面。

警方也掌握楊男執行狙殺前一晚，八月廿一日晚間六時許從桃園搭白牌車至新竹，才行駛約五分鐘突然請司機路邊停車，稱下車購物；經調閱監視器畫面，發現楊男和妻子在街頭擁抱，疑似自知將亡命天涯，聯絡妻子最後告別。

此案高市警方動員龐大人力，鑑識中心主任謝金霖至小琉球採證楊男偷渡的漁船時，還不慎跌落海中頭部受傷，幸已康復。