左營16槍命案…犯罪集團豪宅外裝監視器 監控目標16天

羅天義八月廿二日遭狙殺喪命，警方查出犯罪集團八月七日找徵信業者在羅家豪宅外電線桿加裝遠端監視器，監控羅男生活作息達十六天，精準掌握當天羅男外出遛狗，開槍取命，利用科技執行殺人任務。整起殺人計畫縝密，檢警高度懷疑是「殺手集團」執行任務。

據了解，羅天義在遛狗時遭埋伏槍殺，專案小組一度懷疑有內賊通風報信，擴大調閱周邊監視器，發現一處民宅監視器側錄到八月七日深夜，有名男子開車到公園旁，下車後走至電線桿旁，形跡鬼祟，在電桿約一六五公分高的位置裝設俗稱「桶子」的監視器盒子。

這款遠端監視器下載ＡＰＰ後即可透過手機監看現場，但須靠電力運作；十天後該名男子又在深夜時分重返現場換裝電池，專案小組以車追人，查出是徵信業者侯姓男子所為；侯落網後，稱是同行白姓男子介紹到現場裝設監視器，他獲得五、六萬元報酬。白男隨後到案，供稱因已未從事徵信業，才居間介紹同行侯男，不知事涉殺人案。

檢警查出，范嘉榮為準確掌握羅男作息，由集團成員找高雄白姓監視器業者合作，白男為設斷點，又找同行侯姓男子，於八月七日深夜偷偷到羅天義豪宅門前的電線桿上裝設遠端監視器，監控羅男住家外一舉一動，長達十六天。

監控發現，羅男幾乎每天早上都會外出遛比特犬，集團研判是下手最好時機，選定廿二日由槍手楊云豪在羅家附近的停車場埋伏，集團成員從手機監控畫面發現羅男當天六時五十一分外出遛狗，通知楊男執行狙殺任務。