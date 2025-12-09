聽新聞
0:00 / 0:00

左營16槍命案…犯罪集團豪宅外裝監視器 監控目標16天

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

羅天義八月廿二日遭狙殺喪命，警方查出犯罪集團八月七日找徵信業者在羅家豪宅外電線桿加裝遠端監視器，監控羅男生活作息達十六天，精準掌握當天羅男外出遛狗，開槍取命，利用科技執行殺人任務。整起殺人計畫縝密，檢警高度懷疑是「殺手集團」執行任務。

據了解，羅天義在遛狗時遭埋伏槍殺，專案小組一度懷疑有內賊通風報信，擴大調閱周邊監視器，發現一處民宅監視器側錄到八月七日深夜，有名男子開車到公園旁，下車後走至電線桿旁，形跡鬼祟，在電桿約一六五公分高的位置裝設俗稱「桶子」的監視器盒子。

這款遠端監視器下載ＡＰＰ後即可透過手機監看現場，但須靠電力運作；十天後該名男子又在深夜時分重返現場換裝電池，專案小組以車追人，查出是徵信業者侯姓男子所為；侯落網後，稱是同行白姓男子介紹到現場裝設監視器，他獲得五、六萬元報酬。白男隨後到案，供稱因已未從事徵信業，才居間介紹同行侯男，不知事涉殺人案。

檢警查出，范嘉榮為準確掌握羅男作息，由集團成員找高雄白姓監視器業者合作，白男為設斷點，又找同行侯姓男子，於八月七日深夜偷偷到羅天義豪宅門前的電線桿上裝設遠端監視器，監控羅男住家外一舉一動，長達十六天。

監控發現，羅男幾乎每天早上都會外出遛比特犬，集團研判是下手最好時機，選定廿二日由槍手楊云豪在羅家附近的停車場埋伏，集團成員從手機監控畫面發現羅男當天六時五十一分外出遛狗，通知楊男執行狙殺任務。

監視器 手機 科技 殺人

延伸閱讀

高雄槍擊命案殺人集團分工細膩 槍手送海外培訓殺人賞金數百萬

高雄槍擊案死者中12槍被打成蜂窩 倒地頭頂中彈如就地槍決

亡命天涯！開16槍狙殺死者偷渡柬埔寨 槍手行凶前和妻當街相擁告別

科技殺人！槍擊案死者家電桿被裝遠端監視器 監控17天遛狗時遭狙殺

相關新聞

2年前掐死獨居婦棄屍…屏東男良心不安自首 警證實曝婦人最後消息

台中22歲蔡姓男子在屏東墾丁打工，昨突到當地警所自首，蔡稱與南投57歲劉姓婦人有債務關係，前年談判失敗，一時氣憤掐死劉婦...

創辦人接連涉案 三地集團頻賣地套現

六十六歲鍾嘉村從事土地開發起家，創辦的三地集團橫跨通路、房地產及客運，但他接連捲入台南市前議長郭信良行賄案及特別背信等罪...

光電層層轉包 三地集團鍾嘉村涉A走3.5億遭求刑18年

高雄三地集團創辦人鍾嘉村涉灌水工程款收受回扣約三億五千萬元，使集團旗下或轉投資的北基、三地能源、合豐能源權益受損，高雄地...

左營16槍命案…槍手逃亡頻設斷點 短短150公尺換3輛車

高雄市警方昨宣布偵破通緝犯羅天義槍擊命案，公布集團如何角色分工，接應槍手楊云豪逃亡路線。此案雙方鬥法，集團行凶前勘查冷門...

左營16槍命案…犯罪集團豪宅外裝監視器 監控目標16天

羅天義八月廿二日遭狙殺喪命，警方查出犯罪集團八月七日找徵信業者在羅家豪宅外電線桿加裝遠端監視器，監控羅男生活作息達十六天...

左營狙殺命案…送出國特訓 「賞金殺手」安家費數百萬

廿六歲男子楊云豪涉執行任務狙殺羅天義，警方查出「殺手集團」今年七月先安排楊至東南亞接受射擊訓練，返國後執行命令；疑當「賞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。