左營狙殺命案…送出國特訓 「賞金殺手」安家費數百萬

廿六歲男子楊云豪涉執行任務狙殺羅天義，警方查出「殺手集團」今年七月先安排楊至東南亞接受射擊訓練，返國後執行命令；疑當「賞金獵人」的楊男拿了數百萬元安家費，執行槍殺任務時心狠手辣，朝羅天義頭腳、前胸到後背共開十六槍，羅身中十二槍，幾乎被打成蜂窩，其中一槍直灌頭頂，如同就地槍決。

警方專案小組調查，楊云豪混跡新北市三重一帶，曾涉妨害自由、詐欺等案，策畫殺人計畫的主嫌范嘉榮有詐欺前科，和柬埔寨詐團有關聯，由於北部黑幫分子疑和羅天義有毒品利益糾葛，找上范男策畫殺人。

集團找上年輕殺手楊云豪，今年七月先送他至柬埔寨或其他東南亞國家訓練近、遠距離的射擊技巧，結訓後返台執行任務。

楊男八月廿二日埋伏狙殺羅男，開轟十六槍，檢警會同法醫相驗，身中十二槍的羅男，從頭到腳、前胸到後背滿是槍傷，其中六槍貫穿身體各處，還有子彈卡在羅男身體，有一槍研判羅男倒地後被直接朝頭頂開轟，手段凶殘。

警方研判，楊男願拋下妻子偷渡逃亡海外，依道上行情，光是安家費，槍手殺一人應有數百萬元賞金可拿。

另依整起殺人案過程研判，買槍、接應、買賣權利車、找徵信業者、油錢、安排偷渡以及槍手逃亡海外等生活開銷，估計培養「賞金獵人」的槍手，花費可能直逼千萬元。