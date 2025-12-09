聽新聞
0:00 / 0:00
左營狙殺命案…送出國特訓 「賞金殺手」安家費數百萬
廿六歲男子楊云豪涉執行任務狙殺羅天義，警方查出「殺手集團」今年七月先安排楊至東南亞接受射擊訓練，返國後執行命令；疑當「賞金獵人」的楊男拿了數百萬元安家費，執行槍殺任務時心狠手辣，朝羅天義頭腳、前胸到後背共開十六槍，羅身中十二槍，幾乎被打成蜂窩，其中一槍直灌頭頂，如同就地槍決。
警方專案小組調查，楊云豪混跡新北市三重一帶，曾涉妨害自由、詐欺等案，策畫殺人計畫的主嫌范嘉榮有詐欺前科，和柬埔寨詐團有關聯，由於北部黑幫分子疑和羅天義有毒品利益糾葛，找上范男策畫殺人。
集團找上年輕殺手楊云豪，今年七月先送他至柬埔寨或其他東南亞國家訓練近、遠距離的射擊技巧，結訓後返台執行任務。
楊男八月廿二日埋伏狙殺羅男，開轟十六槍，檢警會同法醫相驗，身中十二槍的羅男，從頭到腳、前胸到後背滿是槍傷，其中六槍貫穿身體各處，還有子彈卡在羅男身體，有一槍研判羅男倒地後被直接朝頭頂開轟，手段凶殘。
警方研判，楊男願拋下妻子偷渡逃亡海外，依道上行情，光是安家費，槍手殺一人應有數百萬元賞金可拿。
另依整起殺人案過程研判，買槍、接應、買賣權利車、找徵信業者、油錢、安排偷渡以及槍手逃亡海外等生活開銷，估計培養「賞金獵人」的槍手，花費可能直逼千萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言