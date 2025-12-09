聽新聞
0:00 / 0:00

左營狙殺命案…送出國特訓 「賞金殺手」安家費數百萬

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

廿六歲男子楊云豪涉執行任務狙殺羅天義，警方查出「殺手集團」今年七月先安排楊至東南亞接受射擊訓練，返國後執行命令；疑當「賞金獵人」的楊男拿了數百萬元安家費，執行槍殺任務時心狠手辣，朝羅天義頭腳、前胸到後背共開十六槍，羅身中十二槍，幾乎被打成蜂窩，其中一槍直灌頭頂，如同就地槍決。

警方專案小組調查，楊云豪混跡新北三重一帶，曾涉妨害自由、詐欺等案，策畫殺人計畫的主嫌范嘉榮有詐欺前科，和柬埔寨詐團有關聯，由於北部黑幫分子疑和羅天義有毒品利益糾葛，找上范男策畫殺人。

集團找上年輕殺手楊云豪，今年七月先送他至柬埔寨或其他東南亞國家訓練近、遠距離的射擊技巧，結訓後返台執行任務。

楊男八月廿二日埋伏狙殺羅男，開轟十六槍，檢警會同法醫相驗，身中十二槍的羅男，從頭到腳、前胸到後背滿是槍傷，其中六槍貫穿身體各處，還有子彈卡在羅男身體，有一槍研判羅男倒地後被直接朝頭頂開轟，手段凶殘。

警方研判，楊男願拋下妻子偷渡逃亡海外，依道上行情，光是安家費，槍手殺一人應有數百萬元賞金可拿。

另依整起殺人案過程研判，買槍、接應、買賣權利車、找徵信業者、油錢、安排偷渡以及槍手逃亡海外等生活開銷，估計培養「賞金獵人」的槍手，花費可能直逼千萬元。

殺人 新北 三重 東南亞 柬埔寨 偷渡

延伸閱讀

泰柬衝突再起 至少1泰國軍人、4柬埔寨平民喪命

再交火！泰反擊柬埔寨出動F-16戰機 邊境居民急撤、泰641所學校關閉

高雄槍擊命案殺人集團分工細膩 槍手送海外培訓殺人賞金數百萬

高雄槍擊案死者中12槍被打成蜂窩 倒地頭頂中彈如就地槍決

相關新聞

2年前掐死獨居婦棄屍…屏東男良心不安自首 警證實曝婦人最後消息

台中22歲蔡姓男子在屏東墾丁打工，昨突到當地警所自首，蔡稱與南投57歲劉姓婦人有債務關係，前年談判失敗，一時氣憤掐死劉婦...

創辦人接連涉案 三地集團頻賣地套現

六十六歲鍾嘉村從事土地開發起家，創辦的三地集團橫跨通路、房地產及客運，但他接連捲入台南市前議長郭信良行賄案及特別背信等罪...

光電層層轉包 三地集團鍾嘉村涉A走3.5億遭求刑18年

高雄三地集團創辦人鍾嘉村涉灌水工程款收受回扣約三億五千萬元，使集團旗下或轉投資的北基、三地能源、合豐能源權益受損，高雄地...

左營16槍命案…槍手逃亡頻設斷點 短短150公尺換3輛車

高雄市警方昨宣布偵破通緝犯羅天義槍擊命案，公布集團如何角色分工，接應槍手楊云豪逃亡路線。此案雙方鬥法，集團行凶前勘查冷門...

左營16槍命案…犯罪集團豪宅外裝監視器 監控目標16天

羅天義八月廿二日遭狙殺喪命，警方查出犯罪集團八月七日找徵信業者在羅家豪宅外電線桿加裝遠端監視器，監控羅男生活作息達十六天...

左營狙殺命案…送出國特訓 「賞金殺手」安家費數百萬

廿六歲男子楊云豪涉執行任務狙殺羅天義，警方查出「殺手集團」今年七月先安排楊至東南亞接受射擊訓練，返國後執行命令；疑當「賞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。