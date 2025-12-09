左營16槍命案…殺手集團策畫4個月 檢通緝4人

通緝犯羅天義槍擊命案，檢警查出幕後策畫殺人的男子范嘉榮，案發當晚就已搭機前往柬埔寨。槍手楊云豪（圖）案發後也被安排逃往柬埔寨。圖／讀者提供

通緝犯羅天義疑與北部黑幫有毒品利益糾葛，今年八月在高雄左營豪宅外遛狗遭狙殺十六槍斃命，檢警查出背後策畫的主嫌范嘉榮及槍手楊云豪，案發後先後潛逃柬埔寨。全案為跨國計畫性犯罪，檢方昨依殺人等罪起訴九名涉案共犯，范嘉榮、楊云豪等四人未到案，發布通緝。

羅天義八月廿二日上午在左營區自家豪宅外遛狗，遭人狙殺十六槍喪命；警方調閱數百支監視器，過濾槍枝工具痕跡、毛髮微物跡證等線索，追查出槍手是設籍新北市廿六歲楊云豪。

專案小組調查，整起槍擊命案背後牽扯黑幫龐大毒品利益，殺人計畫縝密，分為槍手集團、安裝設備掌控羅男作息的徵信業集團、提供作案車的權利車集團、藏匿槍手的接應集團及安排漁船的偷渡集團，成功助楊男逃逸，燒車、燒槍滅證，完成暗殺任務從屏東偷渡至柬埔寨。

通緝犯羅天義槍擊命案，檢警查出幕後策畫殺人的男子范嘉榮（圖），案發當晚就已搭機前往柬埔寨。槍手楊云豪案發後也被安排逃往柬埔寨。圖／讀者提供

警方查出，范嘉榮和楊云豪均為北部人，范男和柬埔寨詐團有關聯性，四月即謀畫整起槍殺計畫，並運用詐團分工、層層斷點的手法執行，還曾安排楊男至柬埔寨或其他東南亞國家接受射擊特訓。

警方掌握，案發當晚范男隨即搭機至柬埔寨，警方從權利車追出掮客手機有范男指示買權利車對話，查出范曾是詐團成員，居關鍵角色，檢方九月四日發布通緝。

檢警也意外發現，除楊云豪事發前曾數次至羅住處勘查，另有一名通緝犯曾出沒現場，疑似是集團安排的另一名槍手，疑似動手前開車發生車禍，被警方解送歸案，集團改由楊男執行任務。不過該男子堅決否認，且羅男遭殺前就已歸案，檢方認定未參與。

楊云豪八月廿二日槍殺羅天義後，駕駛作案權利車在橋頭區燒車燒槍滅證。圖／讀者提供

全案共查獲權利車供應商、掩護偷渡及潛逃出境共卅人，查扣七輛車、兩把作案槍械，其中九人依殺人、組織犯罪、槍砲、藏匿人犯等罪起訴，其他權利車主另案偵辦；發布通緝另二人，是幫買汽油桶的林男，及被懷疑可能也是槍手之一的李姓男子。