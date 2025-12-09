氣爆大樓封閉 1-3樓疑結構受損

板橋府中商圈受創的氣爆大樓暫時全棟封閉，新北市土木技師公會理事長丘達昌昨率技師進場評估，丘表示，1至3樓仍在清理階段，需待清理完成後再詳細檢查，預計要2至3周才能完成整棟建物健檢，確認是否需補強或採更進一步處置。

丘達昌指出，重慶路對面及周邊建物受損多為窗框、玻璃及鐵窗破裂，結構本體初步無破損；但氣爆大樓4樓以上無明顯受損，1至3樓有相當多結構性損傷。

氣爆後餐廳內部慘況曝光，天花板內管線爆出、鋼筋外露，擺設全炸爛，完全看不出餐廳原樣，一片狼藉。丘達昌說，初步看不至於需要拆除大樓，是否須結構補強，要依科學數據評估後才能對外說明，但「若低樓層結構不安全，也會使得4樓以上不適合長期居住」。

新北市工務局長馮兆麟昨在議會備詢時表示，外觀2樓到3樓樓地板有鋼筋外露，後側員工休息室陽台破壞，主要梁柱部分有裂痕，目前陸續把裝潢拆除後鑑定，並展開建物詳評。新北議員黃淑君說，2、3樓損壞嚴重，市府應預防類似台南維冠軟腳樓事件發生。

至於住戶能否回家，丘達昌說，4樓以上若僅短時間、有戒護下取物可以，但因電梯及電力損壞，「夜間照明不足，不建議進入」；1到3樓因結構損壞，無法進入檢查，需等更詳細探測。

今上午11時將在板橋公所開協調會，丘達昌等人將與會。板橋區長陳奇正說，市府後續將持續提供受災住戶協助，並彙整損害情形開協調會，要確保建物安全，才能讓居民安心返家。