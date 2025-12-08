2年前掐死獨居婦棄屍…屏東男良心不安自首 警證實曝婦人最後消息

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

台中22歲蔡姓男子在屏東墾丁打工，昨突到當地警所自首，蔡稱與南投57歲劉姓婦人有債務關係，前年談判失敗，一時氣憤掐死劉婦並棄屍山區，他因良心不安自首。南投警方證實，確實接獲屏東警方通報，經查劉婦兒子去年元月通報母親失蹤，相關案情仍待調查。

據了解，蔡男是台中霧峰人，住在屏東墾丁打工，但昨傍晚6時許到枋寮派出所自首，指稱他與住在南投名間的劉婦有債務糾紛，2023年10月兩人相約在南投談判，因談判失敗，他一時氣憤便徒手掐死劉婦，並棄屍一處偏僻山區。

蔡男向警方供稱，由於他作案後一直感到良心不安，昨天因無法再承受良心譴責，才決定去警所自首。但因已事隔2年多，且蔡對南投地理環境不太熟悉，無法明確告知警方棄屍地點，據悉目前尚未找到劉婦屍體，相關證據也待調查蒐證。

對此，南投警方證實接獲屏東警方通報該起凶殺案，經調閱相關失蹤紀錄，家住南投名間的劉婦平時獨居，但劉婦兒子去年元月就因母親失蹤，在台中通報緊急協尋，是否為同一人及相關案情，仍待與屏東警方配合再進一步調查釐清。

屏東縣蔡姓男子2023年10月間在南投縣一民宅，徒手掐死一劉姓女子，昨天傍晚6時許到枋寮派出所自首。記者潘奕言／翻攝
屏東縣蔡姓男子2023年10月間在南投縣一民宅，徒手掐死一劉姓女子，昨天傍晚6時許到枋寮派出所自首。記者潘奕言／翻攝

