2年前掐死獨居婦棄屍…屏東男良心不安自首 警證實曝婦人最後消息

台中22歲蔡姓男子在屏東墾丁打工，昨突到當地警所自首，蔡稱與南投57歲劉姓婦人有債務關係，前年談判失敗，一時氣憤掐死劉婦並棄屍山區，他因良心不安自首。南投警方證實，確實接獲屏東警方通報，經查劉婦兒子去年元月通報母親失蹤，相關案情仍待調查。

據了解，蔡男是台中霧峰人，住在屏東墾丁打工，但昨傍晚6時許到枋寮派出所自首，指稱他與住在南投名間的劉婦有債務糾紛，2023年10月兩人相約在南投談判，因談判失敗，他一時氣憤便徒手掐死劉婦，並棄屍一處偏僻山區。

蔡男向警方供稱，由於他作案後一直感到良心不安，昨天因無法再承受良心譴責，才決定去警所自首。但因已事隔2年多，且蔡對南投地理環境不太熟悉，無法明確告知警方棄屍地點，據悉目前尚未找到劉婦屍體，相關證據也待調查蒐證。