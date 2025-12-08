涉「一腳跨椅一腳蹲馬步」虐童 保母劉彩萱不認罪：小孩有探索期
保母劉彩萱、劉若琳虐死1歲男童「剴剴」一審判處無期徒刑、有期徒刑18年，案件上訴二審，劉姓姊妹另以布條綑綁等方式凌虐2名幼童，也依妨害幼童自然發育、強制、傷害罪起訴，台北地今天開庭，劉彩萱出庭否認犯罪。
檢方指控，劉彩萱2023年4月托育6個月大的潘姓幼童，劉若琳經由兒福聯盟媒介照顧剛出生的蔡姓幼童，姊妹常互相支援，共同托育潘姓、蔡姓幼童。
檢方指控，劉彩萱、劉若琳2023年9月將潘童雙腳張開，使潘童的一腳跨站於椅子上，另一腳蹲馬步站於地上，讓潘童「上不去下不來」，潘童轉頭伸手求助時，2姊妹置之不理。
劉彩萱因前案羈押，今天提解出庭，她否認犯罪。劉彩萱說，剛接手照顧潘童時，潘童還不太會走路，潘童跨在椅子上「上不去下不來」，是家中靠牆的餐桌旁有擺放兒童廚具組，她認為小孩子有探索期，所以沒有去制止，後來看到潘童的樣子覺好玩，用手機錄下畫面，本來想分享給家長看，但忘了有沒有傳出去。
劉彩萱說，潘童雖有大哭，但並不是非常迫切須要幫助，於是讓潘童自己找方法下來，而且周圍都是軟墊子，潘童不至於會受傷。
另外，檢方指控劉彩萱照顧潘童時，未勤更換尿布造成潘童肛門紅腫、水泡破皮、潰爛，劉彩萱辯稱，潘童的尿布是2小時更換一次，因潘童喝的是水解蛋白奶粉，容易「炸屎」才導致受傷，否認虐待潘童。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言