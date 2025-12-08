高雄槍擊命案殺人集團分工細膩 槍手送海外培訓殺人賞金數百萬
高雄通緝犯羅天義8月22日一早外出遛狗遭槍手楊云豪狙殺16槍身亡，警方專案小組追查，整起案件有專業的「殺人集團」在幕後操控，和柬埔寨詐團有關的主嫌范嘉榮負責策畫，將槍手楊云豪送至東南亞受訓，回國後執行命令，警方研判，楊應拿到數百萬「安家費」才執行命令，亡命天涯。
警方專案小組調查，27歲的楊云豪混跡新北市三重一代，先前所涉案件均為妨害自由、詐欺等案件，策畫整起殺人案的27歲主嫌范嘉榮，有詐欺前科，和柬埔寨詐團有關聯，由於北部黑幫分子和羅男有毒品利益糾葛，找上范男，范從今年4月即謀畫如何殺害羅男。
後集團找上年輕的楊云豪後，為求殺人計畫「只許成功不准失敗」，今年7月間先送楊云豪至柬埔寨或其他東南亞國家訓練近遠射擊技巧，結訓後再返台執行命令。
警方從楊云豪涉案程度、逃亡路線等研判，楊擔任槍手成功直取羅男性命，「光是安家費用，道上行情殺1人應有數百萬賞金可拿。」依據過程中買槍、接應、買賣權利車、找徵信業者、油錢、安排偷渡、海外逃亡等生活花費開銷，「賞金獵人」直逼千萬元。
