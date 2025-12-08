街頭搶奪婦人菜籃車內皮包 毒品人口變裝騎YouBike仍被逮

郭姓男子昨在台北市街頭搶走一名婦人放在菜籃車內錢包得手1500元，警方調閱監視器認出是毒品列管人口，研判因缺錢買毒犯案，前往其住處拘提，查扣1包安非他命，依搶奪、毒品罪移送。

警方調查，57歲郭姓男子昨上午10時許在北市萬華區和平西路3段巷弄，從後方搶走一名婦人放在菜籃推車內裝有1500元現金的錢包，逃到附近脫下長袖上衣丟在路旁變裝，搭公車至大同區，再騎乘YouBike至台北車站。

警方獲報調閱監視器，認出是毒品列管人口，昨晚11時許前往他西藏路租屋處拘提，搜出1包安非他命，帶回萬華警分局龍山派出所，他稱打零工為生，已一周沒工作，因缺錢犯案，警詢後移送。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885