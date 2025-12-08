高雄槍擊案死者中12槍被打成蜂窩 倒地頭頂中彈如就地槍決
詐欺通緝犯羅天義8月22日一早在高雄豪宅外遛狗，遭槍手楊云豪埋伏狙殺16槍喪命，檢警會同法醫相驗，發現羅男身中12槍，從頭到腳、從前胸到後背都有槍傷，其中6槍貫穿，有1槍應為羅男倒地後，楊直接朝羅頭頂轟，如就地槍決。
高雄市警局追查左營槍擊命案歷經4個多月，今由橋頭地檢署檢偵結，起訴參與殺人的9人，另楊男及范姓主嫌等4人未到案發布通緝。
警方專案小組今宣布全案偵破，公布槍手楊云豪當時趁羅男外出遛狗之際擋住其去路，開16槍狙殺，導致羅命喪文學路豪宅家門口。
警方指出，根據檢警會同法醫相驗解剖死者羅男，發現羅男身中12槍，其中有6槍貫穿、6槍沒貫穿，槍傷從頭部到腳部、前胸到後背，有一槍是朝頭頂射擊，至於致命死因，仍待法醫結果報告出爐才能確認。
對於警方如何比對、追查出槍手楊云豪的身分，鑑識中心主任刑事鑑識中心主任謝金霖指出，楊云豪雖縱火燒車、燒槍滅證、滅跡，但鑑識人員從死者身上採到彈頭上的工具痕跡，和被燒掉的貝瑞塔槍枝工具痕跡比對吻合，另監視器有拍到槍手拿槍的畫面，因此先確定就是被燒掉的槍械打死羅男。
此外，警方從接應車輛鎖定涉案槍手疑為楊男身分後，在車輛、楊男新竹住處搜索，在房內房門手把、開關及屋內採集毛髮等微物跡證，比對確認開槍殺羅男的槍手的人就是楊云豪。
