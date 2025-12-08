快訊

「菜鳥的危險行為」！日本退將揭解放軍心態 雷達照射日F-15恐踩紅線

趙震雄根本演藝圈惡霸 導演、演員、經紀人全都被他揍

蔣萬安民調大幅領先綠營…若遇王世堅有「2警訊」 北市回應了

高雄槍擊案死者中12槍被打成蜂窩 倒地頭頂中彈如就地槍決

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

詐欺通緝犯羅天義8月22日一早在高雄豪宅外遛狗，遭槍手楊云豪埋伏狙殺16槍喪命，檢警會同法醫相驗，發現羅男身中12槍，從頭到腳、從前胸到後背都有槍傷，其中6槍貫穿，有1槍應為羅男倒地後，楊直接朝羅頭頂轟，如就地槍決。

高雄市警局追查左營槍擊命案歷經4個多月，今由橋頭地檢署檢偵結，起訴參與殺人的9人，另楊男及范姓主嫌等4人未到案發布通緝。

警方專案小組今宣布全案偵破，公布槍手楊云豪當時趁羅男外出遛狗之際擋住其去路，開16槍狙殺，導致羅命喪文學路豪宅家門口。

警方指出，根據檢警會同法醫相驗解剖死者羅男，發現羅男身中12槍，其中有6槍貫穿、6槍沒貫穿，槍傷從頭部到腳部、前胸到後背，有一槍是朝頭頂射擊，至於致命死因，仍待法醫結果報告出爐才能確認。

對於警方如何比對、追查出槍手楊云豪的身分，鑑識中心主任刑事鑑識中心主任謝金霖指出，楊云豪雖縱火燒車、燒槍滅證、滅跡，但鑑識人員從死者身上採到彈頭上的工具痕跡，和被燒掉的貝瑞塔槍枝工具痕跡比對吻合，另監視器有拍到槍手拿槍的畫面，因此先確定就是被燒掉的槍械打死羅男。

此外，警方從接應車輛鎖定涉案槍手疑為楊男身分後，在車輛、楊男新竹住處搜索，在房內房門手把、開關及屋內採集毛髮等微物跡證，比對確認開槍殺羅男的槍手的人就是楊云豪。

高市左營槍擊命案槍手楊云豪槍殺通緝犯羅天義的畫面被監視器錄下。圖／讀者提供
高市左營槍擊命案槍手楊云豪槍殺通緝犯羅天義的畫面被監視器錄下。圖／讀者提供
高市左營槍擊命案槍手楊云豪槍殺通緝犯羅天義後，在橋頭區燒毀作案車和槍械。圖／讀者提供
高市左營槍擊命案槍手楊云豪槍殺通緝犯羅天義後，在橋頭區燒毀作案車和槍械。圖／讀者提供
高市槍擊案命案死者羅天義8月22日上午7時許在文學路清除狗屎時（紅圈處），被槍手堵住去路狙殺16槍身亡。圖／讀者提供
高市槍擊案命案死者羅天義8月22日上午7時許在文學路清除狗屎時（紅圈處），被槍手堵住去路狙殺16槍身亡。圖／讀者提供
高市左營槍擊命案槍手楊云豪槍殺通緝犯羅天義後偷渡逃往柬埔寨。圖／讀者提供
高市左營槍擊命案槍手楊云豪槍殺通緝犯羅天義後偷渡逃往柬埔寨。圖／讀者提供

通緝 遛狗 命案 殺人 槍擊

延伸閱讀

高雄夜市迎接粉絲續攤潮 人潮成長突破4成

高雄115年元旦升旗 一卡通特製版限量發放5千張

亡命天涯！開16槍狙殺死者偷渡柬埔寨 槍手行凶前和妻當街相擁告別

科技殺人！槍擊案死者家電桿被裝遠端監視器 監控17天遛狗時遭狙殺

相關新聞

府中定食8深夜氣爆 新北工務局長馮兆麟：若在營業時段後果不堪設想

新北市板橋區重慶路「定食8」餐廳今凌晨發生氣爆，新北市工務局長馮兆麟表示，該大樓近年無違規紀錄，此次氣爆若發生在營業時段...

亡命天涯！開16槍狙殺死者偷渡柬埔寨 槍手行凶前和妻當街相擁告別

槍手楊云豪在殺手集團的完美策畫、資助、接應下，於8月22日成功在高市狙殺通緝犯羅天義，後搭船偷渡柬埔寨，年僅27歲的楊男...

路過女當場被炸翻驚悚畫面曝 板橋定食8氣爆疑4桶瓦斯未關

新北市板橋區重慶路定食8餐廳今晨突氣爆，大量的裝潢殘骸、玻璃碎片瞬間炸出，5名路過的行人首當其衝遭波及受傷。其中1名女子...

街頭搶奪婦人菜籃車內皮包 毒品人口變裝騎YouBike仍被逮

郭姓男子昨在台北市街頭搶走一名婦人放在菜籃車內錢包得手1500元，警方調閱監視器認出是毒品列管人口，研判因缺錢買毒犯案，...

高雄槍擊案死者中12槍被打成蜂窩 倒地頭頂中彈如就地槍決

詐欺通緝犯羅天義8月22日一早在高雄豪宅外遛狗，遭槍手楊云豪埋伏狙殺16槍喪命，檢警會同法醫相驗，發現羅男身中12槍，從...

科技殺人！槍擊案死者家電桿被裝遠端監視器 監控17天遛狗時遭狙殺

詐欺通緝犯羅天義8月22日一早在高雄豪宅外遛狗，遭黑衣槍手狙殺16槍喪命，警方抽絲剝繭試圖還原作案過程，調查發現，犯罪集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。