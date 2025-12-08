府中定食8深夜氣爆 新北工務局長馮兆麟：若在營業時段後果不堪設想

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市板橋區重慶路「定食8」餐廳今凌晨發生氣爆，新北市工務局長馮兆麟表示，該大樓近年無違規紀錄，此次氣爆若發生在營業時段，後果難以想像。市府已請結構技師進行逐戶檢查，將依安全評估結果研判是否需補強，盡速協助受損住戶恢復正常生活。

氣爆發生於凌晨12時57分，威力強大，2樓店面整層被炸開，牆面崩落，玻璃與金屬瓦礫四散街頭，連1樓、3樓鄰戶及對街建物均受波及。當時有5名路人經過，遭飛落玻璃割傷送醫，所幸皆無生命危險。

新北市土木技師公會理事長丘達昌上午到場協助建物安全評估。他指出，技師團隊已針對周邊住家進行初步巡檢，若確認無結構疑慮，會盡快開放住戶返家；但2樓至3樓受損區域仍需進一步探測與採樣，以釐清整體安全性。

工務局表示，後續將依技師檢測結果進行分級處理，若僅為局部受損將協助修補；若結構疑慮較大，將要求補強後方可重新使用。市府也已啟動專案小組處理後續求償與復原作業。

該餐廳營業時間到晚間9時30分，該店店長表示，10時左右全店打烊，初步懷疑是桶裝瓦斯發生氣爆。消防局火調人員正在火場鑑定中，最近一次消防檢修申報是11月15日有合格。

新北市板橋區重慶路「定食8」餐廳今凌晨發生氣爆。圖／新北市議員黃淑君提供
新北市板橋區重慶路「定食8」餐廳今凌晨發生氣爆。圖／新北市議員黃淑君提供

