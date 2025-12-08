快訊

「菜鳥的危險行為」！日本退將揭解放軍心態 雷達照射日F-15恐踩紅線

趙震雄根本演藝圈惡霸 導演、演員、經紀人全都被他揍

蔣萬安民調大幅領先綠營…若遇王世堅有「2警訊」 北市回應了

亡命天涯！開16槍狙殺死者偷渡柬埔寨 槍手行凶前和妻當街相擁告別

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

槍手楊云豪在殺手集團的完美策畫、資助、接應下，於8月22日成功在高市狙殺通緝犯羅天義，後搭船偷渡柬埔寨，年僅27歲的楊男混跡新北市三重一帶，犯過妨害自由、詐欺等「小」案，因自知當槍手要亡命天涯，犯案前8小時特地繞往新竹妻子在街頭相擁告別。

詐欺通緝犯羅天義8月22日一早在高雄豪宅外遛狗，遭黑衣槍手楊云豪狙殺16槍喪命家門；警方動員上百警力，調閱數百支監視器，追查出槍手是來自新北市的楊云豪；楊駕權利車逃逸，燒車、燒槍滅證，在數名共犯接應下，成功從屏東偷渡出境，由於消失無蹤，全案無法偵審，檢方已於上月28日發布殺人通緝。

年僅27歲的楊云豪，混跡新北市三重、土城一帶，20出頭時，即和同夥押人討債、砸海產店；另和同夥在新北市某酒吧前，因認遭駕車經過的許姓男子瞪眼，和同夥追逐包圍許男並砸車；楊也曾當過詐欺集團的車手，所涉案件均非重罪；沒料，「小咖」轉換身分成了賣命槍手。

檢警專案小組掌握，楊云豪動手槍殺羅男前夕，先於8月21日晚間6時許，在桃園市住處搭白牌車出發前往新竹縣五豐三路，但白牌車才行駛約5分鐘，楊男突然告知司機要下車購物，請司機於路邊停車。

警方後來調閱監視器才發現，楊男因自知當了槍手將亡命天涯，要再返台不易，和妻子等同訣別，其實早已和妻子聯絡好，妻子在街邊等待，楊男下車後，和妻子相擁告別後，搭白牌車至新竹五豐三路，改換另輛白牌車，出發前往嘉義市殯儀館，和接應者會合。

作案當天清晨5時40分許 楊駕車由半屏山後巷出發前 往作案現場待命，6時51分許狙殺羅男，後駕車逃離，將車輛開往橋頭區甲典街後方空地，縱火燒毀作案車輛及槍枝逃逸。

槍手楊云豪8月22日開槍狙殺通緝犯羅天義後，在橋頭區燒車燒槍滅證，圖為消防員滅火畫面。圖／讀者提供
槍手楊云豪8月22日開槍狙殺通緝犯羅天義後，在橋頭區燒車燒槍滅證，圖為消防員滅火畫面。圖／讀者提供
槍手楊云豪8月22日開槍狙殺通緝犯羅天義後，自知當槍手要亡命天涯，犯案前8小時特地繞往新竹和妻子在街頭相擁告別。圖／讀者提供
槍手楊云豪8月22日開槍狙殺通緝犯羅天義後，自知當槍手要亡命天涯，犯案前8小時特地繞往新竹和妻子在街頭相擁告別。圖／讀者提供

