路過女當場被炸翻驚悚畫面曝 板橋定食8氣爆疑4桶瓦斯未關
新北市板橋區重慶路定食8餐廳今晨突氣爆，大量的裝潢殘骸、玻璃碎片瞬間炸出，5名路過的行人首當其衝遭波及受傷。其中1名女子還慘遭炸倒地，同行友人立即上前攙扶，所幸5人皆僅輕傷已出院，據了解，4支瓦斯鋼瓶未關閉恐是釀禍原因。
新北市消防局與板橋警方今天凌晨12時57分接獲報案，板橋區重慶路12巷8號發生氣爆有人受傷。消防局派遣29車88人前往搶救，警方也到場協助救援。消防人員到場後赫見氣爆威力巨大，許多殘骸及碎片噴濺至道路上。還造成5名路人受傷，所幸皆僅輕傷，救護人員立即將其中4人（3女1男）分送雙和醫院及亞東醫院，另1名受傷女子則不願就醫。還有1名住在附近的40多歲女子表示身體不適，由救護車預防性送醫，所有傷者今早皆已出院。
消防人員勘驗火場時，發現氣爆的定食8餐廳與爭鮮共用廚房，現場找到3大1小（20公斤3支、16公斤1支）瓦斯桶，因現場做為營業用途依法令規定並未違法。但原本放在員工休息室隔間內的4桶瓦斯鋼瓶，在氣爆後已位移至樓梯間。
據了解，4支瓦斯鋼瓶各自的開關在餐廳打烊後並未關閉，僅串聯後的開關被關閉，不排除有可能是瓦斯鋼瓶連接至串聯管的管線漏氣，至於發生氣爆的原因目前仍待調查。
