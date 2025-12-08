聽新聞
0:00 / 0:00
科技殺人！槍擊案死者家電桿被裝遠端監視器 監控17天遛狗時遭狙殺
詐欺通緝犯羅天義8月22日一早在高雄豪宅外遛狗，遭黑衣槍手狙殺16槍喪命，警方抽絲剝繭試圖還原作案過程，調查發現，犯罪集團找來徵信業者，在8月7日先在羅家豪宅外電線桿加裝遠端監視器，監控羅男生活作息，精準掌握當天羅男外出遛狗，開槍直取其性命。
高雄市警局追查左營槍擊命案歷經4個多月，今由橋頭地檢署檢偵結，起訴參與殺人的9人，另楊男及范姓主嫌等4人未到案發布通緝。
檢警追查羅天義遭槍擊命案「殺手集團」計畫相當縝密，為準確掌握羅男生活作息，集團成員和監視器業者白姓男子合作，白男找來侯姓男子於8月7日，偷偷在羅天義豪宅住家門前的電線桿上偷裝遠端監視器，監控羅男住家外的一舉一動。
殺手集團精準掌握17天羅男作息後，發現羅幾乎每天早上都會外出遛狗，是下手最好時機，於是選定8月22日當天由槍手楊云豪駕BMW權利車在羅家外停車場埋伏，見羅男6時51分帶著掃狗屎的畚箕外出遛狗之際，，阻擋羅的去路後，朝羅狙殺16槍，讓他命喪家門口。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言