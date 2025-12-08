科技殺人！槍擊案死者家電桿被裝遠端監視器 監控17天遛狗時遭狙殺

詐欺通緝犯羅天義8月22日一早在高雄豪宅外遛狗，遭黑衣槍手狙殺16槍喪命，警方抽絲剝繭試圖還原作案過程，調查發現，犯罪集團找來徵信業者，在8月7日先在羅家豪宅外電線桿加裝遠端監視器，監控羅男生活作息，精準掌握當天羅男外出遛狗，開槍直取其性命。

高雄市警局追查左營槍擊命案歷經4個多月，今由橋頭地檢署檢偵結，起訴參與殺人的9人，另楊男及范姓主嫌等4人未到案發布通緝。

檢警追查羅天義遭槍擊命案「殺手集團」計畫相當縝密，為準確掌握羅男生活作息，集團成員和監視器業者白姓男子合作，白男找來侯姓男子於8月7日，偷偷在羅天義豪宅住家門前的電線桿上偷裝遠端監視器，監控羅男住家外的一舉一動。