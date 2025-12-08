聽新聞
府中商圈定食8氣爆後續 技師：1至3樓須體檢、上層可望先取物
板橋府中商圈今凌晨發生氣爆，衝擊位於重慶路12巷的商業大樓，2樓「定食8」內部炸裂塌陷，附近多家店面受波及。事故現場仍在停水停電狀態，市府與鑑識單位持續調查起因。
新北市土木技師公會理事長丘達昌上午進入現場，協助工務局進行建物安全評估。他表示，技師團隊已針對大樓周邊住家展開初步巡檢，「若確認無結構疑慮，會儘速還給住戶正常的居住空間。」至於大樓4樓以上多為辦公或商業用途，目前雖無明顯結構問題，但仍在進行確認，若安全無虞，將先開放讓使用者取回必要文件與帳冊。
丘達昌指出，受損最嚴重的1至3樓，現階段仍配合警消進行火調、鑑識與清理工作，無法立即做完整檢測。他說，初步觀察顯示該區域需再進一步施作「結構安全探測與材料採樣」，確認爆炸衝擊後是否影響梁柱或承重系統。「等到房屋體檢做完、分析結果出來後，才能判斷後續是否可簡易修補，或需補強後才能重新使用。」
他提醒住戶，目前建物停水停電，環境仍不穩定，即便開放短暫入內，「也僅建議取必要物品後盡速離開，不要久留。」
