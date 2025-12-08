高雄槍擊命案犯嫌北中南設斷點路線圖曝 山區、殯儀館、防汛道接應

詐欺通緝犯羅天義8月22日一早在高雄豪宅外遛狗，遭黑衣槍手狙殺16槍喪命；槍手楊云豪和策劃殺人的范嘉榮已逃亡柬埔寨，檢方收押7男，檢警掌握犯嫌勘查冷門地形，躲山區、殯儀館外換車、防汛道接應，且150公尺就換車，但頻設斷點的路線仍被警方鷹眼小組拼湊出路線圖。

高雄市警方專案小組今舉行左營槍擊命案的偵破記者會，警方公布整起槍擊案約30名涉案犯嫌的角色分工，以及接應槍手楊云豪逃亡路線、設斷點的手法，警方如何追查犯嫌蹤跡。

專案小組，指出，通緝犯羅天義遭槍殺命案，集團成員先在北中南勘查冷門地段路線，以及接應地點周邊是否有監視器，犯嫌開白牌車在槍手楊云豪到竹東五峰山上，再換范嘉榮上車，車開往嘉義殯儀館，范下車，換另一人上車；甚至在左營半屏山先放汽油桶，避開加油站加油。

犯嫌載楊男到東港準備偷渡時，在短短150公尺內就換了3輛車，頻設斷點，犯嫌以為附近沒有監視器，但鷹眼小組調到300公尺外的兩棟民宅間監視器，發現犯嫌換車。

被收押的7人中有6人是負責接應者，其中朱姓男子（27歲）協助槍手楊男於新竹地區製造斷點，趙姓男子（27歲）在東照山接應楊至台南鹽水溪防汛道路，林姓男子（24歲）則在台南鹽水溪防汛道路接應楊至彰化縣員林市藤山步道。