高雄槍擊命案犯嫌北中南設斷點路線圖曝 山區、殯儀館、防汛道接應

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

詐欺通緝犯羅天義8月22日一早在高雄豪宅外遛狗，遭黑衣槍手狙殺16槍喪命；槍手楊云豪和策劃殺人的范嘉榮已逃亡柬埔寨，檢方收押7男，檢警掌握犯嫌勘查冷門地形，躲山區、殯儀館外換車、防汛道接應，且150公尺就換車，但頻設斷點的路線仍被警方鷹眼小組拼湊出路線圖。

高雄市警方專案小組今舉行左營槍擊命案的偵破記者會，警方公布整起槍擊案約30名涉案犯嫌的角色分工，以及接應槍手楊云豪逃亡路線、設斷點的手法，警方如何追查犯嫌蹤跡。

專案小組，指出，通緝犯羅天義遭槍殺命案，集團成員先在北中南勘查冷門地段路線，以及接應地點周邊是否有監視器，犯嫌開白牌車在槍手楊云豪到竹東五峰山上，再換范嘉榮上車，車開往嘉義殯儀館，范下車，換另一人上車；甚至在左營半屏山先放汽油桶，避開加油站加油。

犯嫌載楊男到東港準備偷渡時，在短短150公尺內就換了3輛車，頻設斷點，犯嫌以為附近沒有監視器，但鷹眼小組調到300公尺外的兩棟民宅間監視器，發現犯嫌換車。

被收押的7人中有6人是負責接應者，其中朱姓男子（27歲）協助槍手楊男於新竹地區製造斷點，趙姓男子（27歲）在東照山接應楊至台南鹽水溪防汛道路，林姓男子（24歲）則在台南鹽水溪防汛道路接應楊至彰化縣員林市藤山步道。

另彭姓男子（33歲）從藤山步道將楊男接應至桃園龍潭，又由桃園龍潭接應至屏東林邊；鍾姓男子（30歲）在屏東林邊接應楊至恆春民宿，再由恆春民宿接應至東港，陳姓男子（30歲）：東港接應並協助藏匿，讓楊男成功搭上洪姓船長的漁船成功於清晨4時偷渡至柬埔寨。

高雄市刑大大隊長鄢志豪解說槍擊命案犯嫌北中南設斷點路線圖。記者石秀華／攝影
高雄市刑大大隊長鄢志豪解說槍擊命案犯嫌北中南設斷點路線圖。記者石秀華／攝影
高雄槍擊命案犯嫌槍手楊男和策畫者范男在北中南設斷點路線圖。圖／讀者提供
高雄槍擊命案犯嫌槍手楊男和策畫者范男在北中南設斷點路線圖。圖／讀者提供
黃嫌取得該車後，將車開往嘉義市殯儀館停 放，供槍手楊嫌作案使用。圖／讀者提供
黃嫌取得該車後，將車開往嘉義市殯儀館停 放，供槍手楊嫌作案使用。圖／讀者提供
高雄槍擊命案犯嫌北中南設斷點路線圖。圖／讀者提供
高雄槍擊命案犯嫌北中南設斷點路線圖。圖／讀者提供

監視器 東港 成功 通緝 偷渡 槍擊 命案

